Группа E

Лига чемпионов УЕФА У «Краснодара» 1-я победа в ЛЧ. Почему клуб Галицкого сразу так не играл? ЧЕРЕЗ ЧАС

Голы: Берг 71'

Что нужно знать: владелец «Краснодара» Сергей Галицкий был в ярости из-за последних результатов команды и был готов уволить Мурада Мусаева с заменой на Олега Кононова сразу после матча с «Ренном», но победа порушила планы миллиардера. «Быки» вышли в сильнейшем с момента дебюта в ЛЧ составе и провели лучший матч в турнире: минимум ошибок, суеты и максимум самоотдачи. В такой ситуации судьба была просто обязана отплатить российскому клубу положительным результатом.

Что нужно увидеть: прорыв и гол Маркуса Берга, который подарил «Краснодару» евровесну.

Цифра матча: 17 – столько матчей не побеждали клубы из России в еврокубках перед успехом «Краснодара».

Голы: Жиру 8' 54' 74' 83'(п)

Что нужно знать: Оливье Жиру, который присел в глубокий запас «Челси» после прихода в клуб Вернера и Зиеха, доказал, что готов побороться за место в старте. Француз в одиночку разбомбил не самый слабый состав «Севильи», при том что испанцы нанесли больше ударов в створ, чем соперник.

Что нужно увидеть: первый и второй голы француза, но больше – первый. Как он переложил мяч, убрал соперника и пробил в дальний угол?! Конфетка!

Цифра матча: Оливье Жиру блеснул в возрасте 34 лет и 64 дней, благодаря чему стал самым возрастным автором покера в европейском клубном турнире.

Группа F

Голы: Де Кетеларе 33', Ванакен 58'(п), Ланг 73'

Что нужно знать: «Зенит» приехал в Бельгию, чтобы поквитаться с «Брюгге» за обидное домашнее поражение, а еще чтобы украсть у соперника место в Лиге Европы. Результат – катастрофа. В первом тайме сине-бело-голубые не знали, как играть в атаке без Артема Дзюбы, а после ошибки Данилы Прохина и гола Де Кетеларе откровенно поплыли. Конечно, повлияли отмененный гол и неназначенный из-за офсайда пенальти, но это все лирика.

Что нужно увидеть: ничего. Зачем лишний раз травмировать сознание ужасными кадрами из Бельгии?

Цифра матча: клуб, который приехал, чтобы забить минимум два мяча и выиграть, только 1 раз пробил в створ ворот соперника.

Голы: Геррейру 44' – Иммобиле 67'(п)

Что нужно знать: «Боруссия» незадолго до матча из-за повреждения лишилась Эрлинга Холанна, но даже в отсутствие норвежца-голеадора бодро смотрелась в атаке и больше десяти раз угрожала воротам «Лацио». Гости тоже не отставали и ответили на мяч Геррейру очередным точным ударом Чиро Иммобиле. В результате ничья, которая не пошла на руку ни тем, ни другим: «Боруссии» в Питере придется подтверждать первое место, а «Лацио» вместо досрочной подготовки к весне оспорит вторую путевку в плей-офф с «Брюгге» в очном матче.

Что нужно увидеть: реакцию главного арбитра Матеу Лаоса на очевидное нарушение в штрафной «Боруссии». Кажется, без помощников он бы не разобрался.

Цифра матча: Иммобиле забил в седьмом матче подряд во всех турнирах.

Группа G

Голы: Гризманн 14', Брэйтуэйт 20', Дембеле 28'(п)

Что нужно знать: Роналд Куман дал отдохнуть и не привез в Венгрию звезд на целый состав. Но даже без Месси с Коутиньо «Барса» смотрелась суперуверенно: Гризманн, Дембеле и Брэйтуэйт солировали в атаке и за полчаса решили исход встречи. «Ференцварош» же был настолько слаб, что за весь матч только раз ударил в створ Нето – на 80-й минуте.

Что нужно увидеть: то, как странно смотрится на рукаве Усмана Дембеле капитанская повязка.

Цифра матча: впервые за 17 лет «Барселона» выиграла 5 первых матчей в группе ЛЧ.

Голы: Кьеза 21', Роналду 57', Мората 66'

Что нужно знать: Криштиану Роналду забил 750-й мяч в карьере. Нет, не с пенальти. Ну а «Ювентус» без проблем переехал полудохлое «Динамо».

Что нужно увидеть: юбилейный гол Криштиану, пусть в эпизоде за него все сделали партнеры.

Цифра матча: Федерико Кьеза забил в Лиге чемпионов спустя 20 лет и 256 дней после гола своего отца – экс-нападающего «Фиорентины» Энрико Кьезы.

Группа H

Голы: Рэшфорд 32' – Неймар 6' 90', Маркиньос 69'

Что нужно знать: после трех туров «МЮ» имел 9 очков и спокойно готовился к плей-офф, а перед шестым рискует вылететь в Лигу Европы. «ПСЖ» приехал на «Олд Траффорд» со злющими Неймаром и Мбаппе, и звезды парижан очень вовремя показали себя. Особенно блистал бразилец, который нанизывал соперников пачками и решил исход встречи дублем.

Что нужно увидеть: адский промах Антони Марсьяля, после удара которого мяч пробил дыру в озоновом слое Земли.

Цифра матча: «МЮ» проиграл половину из восьми домашних матчей в этом сезоне (4). Это больше, чем в предыдущих 28 встречах.

Голы: Кахведжи 45' 72' 85' – Поульсен 26', Мукьеле 43', Ольмо 66', Сорлот 90'

Что нужно знать: «Лейпциг» был в двух минутах от прощания с Лигой чемпионов, хотя до 72-й вел 3:1. Но гол пришедшего летом Александра Сорлота подарил «быкам» три очка, девять в сумме и борьбу за плей-офф – в последнем туре немцам нужно обыграть «МЮ».

Что нужно увидеть: потрясающий удар Кахведжи со штрафного в стиле Магомед-Шапи Сулейманова.

Цифра матча: Ирфан Кахведжи – третий игрок в истории ЛЧ, сделавший хет-трик, но проигравший матч. Первые двое: бразилец Роналдо в «Реале» против «МЮ» в 2003-м и Гарет Бэйл в «Тоттенхэме» против «Интера» в 2010-м.

Лига чемпионов УЕФА «Зенит» второй сезон подряд стал последним в группе ЛЧ ЧЕРЕЗ ЧАС