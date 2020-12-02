«Краснодар» одержал историческую для клуба победу в Лиге чемпионов, а еще прервал провальную еврокубковую серию России

Победа над «Ренном» стала первой для «Краснодара» в групповом этапе Лиги чемпионов в истории. «Быки» только этой осенью дебютировали в основной стадии турнира, но в предыдущих четырех встречах набрали лишь одно очко.