«Краснодар» одержал историческую для клуба победу в Лиге чемпионов, а еще прервал провальную еврокубковую серию России
Победа над «Ренном» стала первой для «Краснодара» в групповом этапе Лиги чемпионов в истории. «Быки» только этой осенью дебютировали в основной стадии турнира, но в предыдущих четырех встречах набрали лишь одно очко.
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Также команда прервала серию без побед всех российских клубов в групповом этапе еврокубков. Черная отметка остановилась на 17 матчах.
- «Краснодар» укрепился на третьем месте в группе и обеспечил себе участие плей-офф Лиги Европы.
- «Краснодар» был основан в феврале 2008 года.
- Клубы РПЛ пять сезонов не могут выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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