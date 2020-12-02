Бразилец не стал отвечать и просто толкнул аргентинца головой. Его падение – оскороносная история.

В «твиттере» раскритиковали действия Паредеса. Особенно его нелепое падение. А Фред получил желтую карточку.



Через 18 минут Паредес отомстил и очень грубо сыграл против бразильца. Судья также показал ему желтую.