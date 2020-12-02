На 22-й минуте матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «ПСЖ» полузащитник парижан Леонардо Паредес подошел к Фреду с серьезными вопросами.
Бразилец не стал отвечать и просто толкнул аргентинца головой. Его падение – оскороносная история.
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В «твиттере» раскритиковали действия Паредеса. Особенно его нелепое падение. А Фред получил желтую карточку.
Через 18 минут Паредес отомстил и очень грубо сыграл против бразильца. Судья также показал ему желтую.
- После первого тайма «МЮ» и «ПСЖ» играют вничью – 1:1.
- В онлайн-таблице команда Сульшера вышла первое место в группе.
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