Афиша матча с «Ренном» сразу после жеребьевки казалась самой жалкой, поэтому и ажиотаж у стадиона получился соответствующим. За 1,5 часа до стартового свистка перед входом на арену ничего не напоминало о решающей драке за еврокубковую весну – вот так, например, выглядело пространство перед одним из центральных, 11-м гейтом. Примерно столько же народу здесь можно встретить в обычные дни – когда возвращаются с работы в жилой комплекс неподалеку, гуляют с собакой или топают в слабоподсвеченный парк Галицкого.

Презентер у клубного магазина – находится примерно в 150 метрах от касс и 400 от входа на стадион – призывал всех к участию в конкурсе. Призы – три комплекта билетов и мяч с автографами футболистов. Это, наверное, многое говорило об ажиотаже перед игрой, раз лишние проходки отдали маркетологам «быков» для привлечения публики. Просто сравните: билеты на матч с «Челси» разлетелись за 32 минуты, а на «Ренн» зрителей приглашали буквально с улицы.

Лига чемпионов УЕФА «Краснодар» впервые выиграл в ЛЧ и прервал провальную евросерию России ЧАС НАЗАД

Маркус Берг, «Краснодар» – «Ренн» Фото: Getty Images

Девушка Марианна, выигравшая последний комплект, радостно сообщила остальным, что целенаправленно пришла на игру, а теперь с ней на стадион попадут друзья. «Вот повезло – думали, что пойдете домой, а теперь будете два часа мерзнуть на футболе», – весело сообщил ведущий двум смурным спутникам Марианны.

Другим интертейнментом у клубного магазина стали три гигантских макета футболок. «Можете написать на них пожелания команде, а мы все передадим игрокам», – обещали зрителям. На картонной майке действительно сочиняли белым маркером всякие добрые прелести: «Футбик жив», «Краснодарушка», не подведи, Кабеллушка, ты №1», «Будь в форме, будь героем», «Сафон, тащи!», «Собери волю в кулак» и прочие лозунги из голливудских фильмов. Удивляла география – на макетах писали «Краснодар», Сибирь за вас!!» и даже «Якутск», словно легитимизируя любовь к местной команде в национальном масштабе.

На уголке одной из гигантских футболок было скромно выведено «Мусаев, уходи». Если маркетологи сдержат обещание и действительно покажут все фанатские напутствия команде, было бы интересно понаблюдать за реакцией главного тренера. Реакция публики на слабую игру «Краснодара» ясна: Мурад Олегович объективно нервничает, хватает удаления в Химках и с одинаково разочарованным лицом наблюдает за семью поражениями в восьми матчах. Как минимум в Лиге чемпионов вина коуча за провалы кажется существенной, а возмущение болельщиков – оправданным.

Но перед «Ренном» тренерскому штабу «быков» как будто подключили сайты с футбольной статистикой и показали средний процент владения в ЛЧ (подсказка: он последний из 32 участников). Еще с «Севильей» неделю назад были заметны изменения, а с французами «Краснодар» вовсе встрепенулся. В первые полчаса клуб Сергея Галицкого создал больше моментов, чем за 180 минут в Бретани и дома с «Челси» – решительно неясно, что мешало играть так агрессивно в атаке раньше.

Оказывается, у Кайо с Мартыновичем при таком активном нападении не видно клоунских носов. На самой первой минуте при забросе на Джеймса Леа Силики кто-то в ложе прессы протянул: «Ой, *** [блиииииииин]» – за центрхавом бежал как раз привозной бразилец, но защитник «Краснодара» справился и в том эпизоде, и в целом провел приличный матч.

Кайо Панталеао («Краснодар»), Клеман Гренье («Ренн») Фото: Getty Images

Чтобы не грузить субъективными впечатлениями со стадиона, лучше вооружиться цифрами. Кайо снова оказался лучшим в команде в воздухе (пять выигранных дуэлей) и установил личный рекорд по касаниям мяча – 61 (с «Севильей» 51 и 46, с «Челси» 40). Косвенно это свидетельствует о большей интеграции обороны в первую фазу нападения и снижении нагрузки на не самую сильную линию «Краснодара». И еще раз: совсем непонятно, почему нельзя было так действовать со старта группового этапа.

В этой Лиге чемпионов «быки» испытали, кажется, все стадии боли – вымученная ничья без моментов во Франции, могучее унижение от «Челси», утраченное преимущество в Испании, домашнее поражение на последних секундах от «Севильи». В принципе, и без гола Берга этот матч был бы удачей для кубанского клуба – как минимум показал бы Мусаеву и футболистам: нет ничего страшного в том, чтобы играть во владение в Европе.

После финального свистка тренер «Краснодара» сразу уверенно пошагал к фанатской трибуне и похлопал тем, кто в него верил. На протяжении всего матча Мурад вел себя как обычно, словно и не было семи поражений в восьми матчах, поэтому и первую победу русских клубов в ЛЧ-2020/21 отпраздновал так, как должно.

Мурад Мусаев, «Краснодар» – «Ренн» Фото: Getty Images

Намного эмоциональнее радовались Сафонов со Смольниковым – русские футболисты обнялись в штрафной и что-то выговаривали друг другу секунд пять. Кайо просто рухнул на газон без сил – финальный навал «Ренна» дался ему тяжелее остальных.

Для этой команды эти шесть матчей Лиги чемпионов станут вершиной развития. В РПЛ «Краснодар» отстает от зоны ЛЕ на 10 очков, Россия потеряла один слот в еврокубках, и сейчас тяжело представить, что клуб Сергея Галицкого прыгнет выше третьего места в чемпионате. Похоже, четыре балла в матчах с «Ренном» и ноль с «Севильей» и «Челси» – это максимум, на что черно-зеленые способны этой осенью.

Но даже везение с реализацией Берга показывает, что «Краснодар» готов к равной игре и набору очков в Европе – опыт семи сезонов в ЛЕ накоплен и более-менее применяется. А при закрытом и трусливом футболе команда теряла преимущество в два мяча в большинстве и вынимала четыре от Хадсон-Одои, Вернера, Зиеша и Палисика. Это достаточно наглядное подтверждение правильного пути «Краснодара». И очень жаль, что доказательства приехали в кубанскую столицу только за 90 минут до долгого расставания с Лигой чемпионов.

Чемпионат России У «Краснодара» 7 поражений в 8 матчах. Мусаева пора увольнять? 28/11/2020 В 19:35