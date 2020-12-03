«Зенит» крупно проиграл на выезде «Брюгге» со счетом 0:3 и потерял шансы подняться выше четвертого места в группе Лиги чемпионов вместе с надеждами на продолжение евросезона.

Команда Сергея Семака второй год подряд заняла последнее место. Но если в сезоне-2019/20 команда какое-то время лидировала в квартете и до последнего тура сохраняла шансы на плей-офф ЛЧ, то в этот раз после первого же матча опустилась в самый низ.

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Таким образом, «Зенит» показал худший результат среди всех российских клубов в еровкубках: у «Краснодара» уже четыре очка и плей-офф Лиги Европы, «Локомотив» перед последнем туром имеет три очка и сохраняет шансы попасть в евровесну. «Зенит» же точно будет последним, а в 6-м туре сыграет с дортмундской «Боруссией» на «Газпром-Арене».

В группе «Зенита» выступают «Боруссия» (Дортмунд), «Лацио» и «Брюгге». Петербуржцы смогли набрать очко только с итальянской командой.

В чемпионате России «Зенит» делит первое место со «Спартаком» и ЦСКА.

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