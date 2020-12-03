Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после поражения от «Брюгге» и вылета из еврокубков.

«Это вопрос не ко мне, – заявил коуч об отставке. – Нужно руководителям задавать вопросы такого плана. А мое дело работать и выполнять задачи, которые стоят передо мной. Что я и делаю. Для меня, как для российского тренера, выступающего в Европе, это сложнейший год со всеми сопутствующими обстоятельствами.

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А задача одна – выигрывать чемпионат и каждый год стараться быть в Лиге чемпионов. Нужно строить сильную команду, чтобы быть боеспособными в Европе. Это самое важное. В этом году были сложности, но, надеюсь, в будущем будет легче».

«Один-два иностранных игрока вылетают – уже команда становится слабее, – цитирует Семака «Спорт-Экспресс». – Четыре-пять – становится сложно конкурировать. Нужно воспитывать молодых игроков, давать им шансы. Других российских футболистов сложно найти – тех, кто есть, купить невозможно. Значит, надо растить своих.

Я изначально понимал, что будет сложно. Нам хотелось, чтобы как можно меньше игроков вылетали. В заявке из дублеров был один центральный защитник – Прохин, а дублера на позиции правого защитника не было. Понимали, что будет сложно так и произошло. Есть и положительные моменты: многие питерские игроки выступили в Лиге чемпионов, почувствовали вкус турнира. Это один из плюсов».

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