Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил 750-й мяч в карьере и побил один из рекордов капитана «Барселоны» Лионеля Месси в Лиге чемпионов.

35-летний португалец расстрелял ворота киевского «Динамо» на групповом этапе ЛЧ. Это его 750-й мяч в карьере и 71-й домашний гол в Лиге чемпионов. Месси забил на «Камп Ноу» только 70 раз.

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«750 голов, 750 счастливых моментов, 750 улыбок на лицах болельщиков. Спасибо всем футболистам и тренерам, которые помогли достичь этой удивительной цифры. Спасибо соперникам, которые заставляли меня работать усерднее и усерднее каждый день», – прокомментировал достижение Роналду в соцсетях.

«Юве» выиграл у «Киева» со счетом 3:0 – кроме Криша, забили Федерико Кьеза и Альваро Мората.

В заключительном туре группового этапа «Ювентус» и «Барселона» сыграют друг с другом.

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