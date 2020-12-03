Поражение от «Шахтера» стало для «Реала» пятым на групповом этапе Лиги чемпионов после ухода из клуба Криштиану Роналду. Португалец покинул «Сантьяго Бернабеу» летом 2018 года.

Таким образом, за 3 года без португальца «Мадрид» проиграл на групповой стадии больше матчей, чем за 9 лет при Роналду. С ним «Реал» уступил трижды: в сезоне-2009/10 «Марселю» (2:3), «Боруссии» Дортмунд в сезоне-2012/13 (1:2), а еще «Тоттенхэму» в розыгрыше-2017/18 (1:3).