Поражение от «Шахтера» стало для «Реала» пятым на групповом этапе Лиги чемпионов после ухода из клуба Криштиану Роналду. Португалец покинул «Сантьяго Бернабеу» летом 2018 года.
Таким образом, за 3 года без португальца «Мадрид» проиграл на групповой стадии больше матчей, чем за 9 лет при Роналду. С ним «Реал» уступил трижды: в сезоне-2009/10 «Марселю» (2:3), «Боруссии» Дортмунд в сезоне-2012/13 (1:2), а еще «Тоттенхэму» в розыгрыше-2017/18 (1:3).
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Без Криша «бланкос» по два раза проиграли ЦСКА и «Шахтеру», а также один раз «ПСЖ».
- Роналду забил за «Реал» 105 мячей в 101 матче Лиги чемпионов.
- Португалец помог мадридцам 4 раза выиграть главный клубный трофей Европы.
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