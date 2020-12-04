Победа «Краснодара» не помогла России улучшить положение в таблице коэффициентов УЕФА – из-за очередных поражений «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА Нидерланды и Бельгия нещадно догоняют, а Португалия идет вперед.

Россия остается на седьмом месте с 38 215 очками, но Португалия создала большой отрыв – в ЛЧ «Порту» вырвал ничью против «Манчестер Сити», «Брага» обыграла АЕК, а в Лиге Европы «Бенфика» победила «Лех». У Португалии – 46 349 очков.

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На восьмом месте идут Нидерланды, набравшие 36 400 очков после победы ПСВ над «Гранадой» и ничьей АЗ и «Наполи» в Лиге Европы. В Лиге чемпионов «Аякс» проиграл «Ливерпулю».

35 900 баллов – у Бельгии. «Брюгге» разгромил «Зенит» в ЛЧ, в ЛЕ «Антверпен» обыграл «Лудогорец». У «Стандарда» и «Гента» – лигоевропейские поражения.

Шестое место дает стране право на две прямые путевки в групповой этап Лиги чемпионов (плюс одна в квалификацию) и одну в групповой этап Лиги Европы (плюс две в квалификацию).

Страны на 7-15 местах отправляют в еврокубки по пять команд: две – в ЛЧ (только одна прямая путевка в группу), три – в ЛЕ (только одна прямая путевка в группу).

«Краснодар» сыграет в 1/16 финала Лиги Европы, «Зенит» и ЦСКА лишились шансов на еврокубковую весну. «Локомотив» теоретически может выйти в ЛЕ.

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