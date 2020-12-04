Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус ярко прокомментировал неудачное выступление российских клубов в еврокубках сезона-2020/21.
«Какое-то соревнование по самоуничтожению. Не готов анализировать происходящее, эмоции просто зашкаливают. Зачем вот так делать? Неужели непонятно: людям сейчас тяжело, времена непростые, нужны хоть какие-то позитивные эмоции.
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Столько сделано для футбола: стадионы новые, зрителей пускают, вот же ж, неужели не выгрызть пару побед, не порадовать болельщиков? Какой-то саботаж… Предательство просто какое-то», – написал Геркус в телеграм-канале.
- В 20 матчах российские клубы добыли всего одну победу – «Краснодар» обыграл «Ренн».
- Скорее всего, только «Краснодар» продолжит борьбу весной – «Зенит» и ЦСКА лишились шансов, «Локомотиву» для выхода в 1/16 ЛЕ нужно обыгрывать «Баварию».
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