Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал поражение сине-бело-голубых от «Брюгге» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Причина поражения «Зенита»? Были куплены футболисты для Лиги чемпионов, а не для чемпионата России. В чемпионате можно справляться Суторминым и Мостовым. Для этого покупаются иностранцы, которые обязаны проявлять себя в данном турнире. Если иностранцы, купленные за 40 млн и за 20 млн евро, сидят на трибуне и смотрят футбол с бургерами и кока-колой, то о чем здесь можно говорить?

Лига чемпионов УЕФА Быстров: «Поздравим Галицкого, когда «Краснодар» обыграет «Баварию» 01/10/2020 В 15:25

Мы говорим про Семака, а он получает опыт. Игроки же выходят на поле. Они должны хоть что-то показать. Если ты получаешь больше 5 млн евро, имей совесть и пробегись хоть немного. Человек ходит по полю пешком. На это смотрят другие, которые пашут на поле, но у них нет такого класса, как у Малкома. А играет Малком.

Не знаю, как заставить его пахать. Весь коллектив должен на это влиять. Если он будет так ходить по полю и не приносить пользу, то я не знаю. Плюс вопрос, есть ли у Семака тот кредит доверия, чтобы посадить его на замену? Если Семак может так сделать, то хорошо. Но вряд ли можно посадить футболиста, которого купили за такие деньги и который получает такую зарплату», – приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

«Зенит» рекордно рано завершил борьбу за плей-офф ЛЧ – уже в четвертом туре.

После пяти туров клуб из Санкт-Петербурга набрал лишь одно очко.

После 16 туров РПЛ сине-бело-голубые делят первое место с ЦСКА и «Спартаком».

Чемпионат России Азмуна увезли с поля, Малком и Ловрен тоже травмировались перед игрой со «Спартаком» 26/09/2020 В 17:21