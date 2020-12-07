«Получилось так, что мы не смогли выйти из группы. Надеюсь, в следующем году мы будем лучше готовы, и уверен, что выступим лучше. Так получилось, что в некоторых матчах немножко недонастроились. В любом случае мы будем стараться в следующем розыгрыше.