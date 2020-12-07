Нападающий «Зенита» Сердар Азмун объяснил неудачные результаты команды в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.
«Получилось так, что мы не смогли выйти из группы. Надеюсь, в следующем году мы будем лучше готовы, и уверен, что выступим лучше. Так получилось, что в некоторых матчах немножко недонастроились. В любом случае мы будем стараться в следующем розыгрыше.
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Что касается хет-трика в матче с «Уралом», для одного футболиста забить – очень важно. Месяц прошел очень тяжело, без тренировок, но, к счастью, потихоньку набираю форму. Мы заработали три очка – это самое главное», – цитирует Азмуна пресс-служба «Зенита».
- «Зенит» только раз не проиграл в группе ЛЧ в матче с «Лацио» (1:1). В том матче римский клуб недосчитался нескольких лидеров из-за коронавируса.
- В чемпионате России «Зенит» занимает первое место.
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