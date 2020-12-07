«Зенит» – «Боруссия» (8 декабря, 20:55)

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Иррациональный выбор, который объясняется только эмоциональными факторами. Во-первых, «Зениту» нужно что-то делать со статистикой – то есть любым способом набрать больше одного жалкого очка. Во-вторых, это последний домашний матч года, на котором будут зрители: стыдно снова облажаться перед своей толпой. В-третьих, «Боруссия» приедет без Холанна – минус монстр в атаке Дортмунда.

Даже если Семак сыграет с немцами так же трусливо, как в гостях, будет 0:1 – Эрлинг ведь сидит на больничном. Поэтому хватаем маленькую плюсовую фору и верим, что «Зенит» все же выдаст нечто приличное. Ссылка тут.

«РБ Лейпциг» – «Манчестер Юнайтед» (8 декабря, 23:00)

Сульшер сыграет в любимейший футбол: немцы поскачут вперед, потому что им нужно побеждать, а «МЮ» грамотно прожарит «Лейпциг» на контратаках.

В итоге прогрессивный Нагельсманн останется третьим, а везучий норвежец заползет в плей-офф. Там Сульшера быстро прикончат, но важен сам факт: он не отдаст Юлиану эту дуэль.

Нужно учитывать, что у «Лейпцига» есть дополнительная мотивация – надо не только победить, но и зрелищно отомстить за унижение в первом круге (0:5). Разумеется, немцам окончательно снесет крышу, и они точно проглотят парочку манкунианских выпадов.

«Реал» – «Боруссия» М (9 декабря, 23:00)

Ключевая фишка «Реала» в эпоху Зидана: «Мадрид» Зинедина всегда выигрывает убийственные матчи. Когда кажется, что дно уже близко, и Перес вот-вот подпишет приказ об увольнении коуча, «бланкос» выдают шикарную игру и добиваются топ-результата.

Дуэль с «Боруссией» строго из этой серии – победа или смерть. Вероятно, сейчас традиция тоже не оборвется: «Реал» хладнокровно приплюсует три очка и шагнет в лигочемпионскую евровесну.

«Манчестер Сити» – «Марсель» (9 декабря, 23:00)

В прошлом туре АВБ пробил важную ачивку: его «Марсель» не только вонзил первый гол в группе, но и укокошил «Олимпиакос». С одной стороны, ерундовое микродостижение, с другой – можно попихаться за Лигу Европы с теми же греками.

Для этого нужно разорвать «Сити» Гвардиолы в гостях: шансов около нуля, но терять уже нечего. «Марсель» должен атаковать вдесятером, раскачивать защиту «горожан» и продлевать голевую серию.

Нужно понимать: у «Сити» фактически нет стимулов, так что игра может получиться вполне рок-н-ролльной. ОЗ в последнем туре, когда одним что-то надо, а другим нет, – настоящая классика букмекерского искусства.

А еще:

– В матче «Челси» с «Краснодаром» что-то не то: букмекеры верят, что немотивированные клубы чисто по фану накидают друг другу пачку голов. Это чушь. «Краснодар» счастлив попаданию в ЛЕ и прибережет силы на РПЛ, а «Челси» устроит скромная победа: 1:0, 2:0, максимум – 3:0.

Поэтому смело хватаем либо тотал меньше 3 за 1,99, либо тотал меньше 3,5 за 1,6. Последний вариант – самый здравый. 8 декабря, 23:00.

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