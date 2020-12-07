«Зенит» завершает мучения в Лиге чемпионов: второй год подряд победитель РПЛ закрывает турнир на последнем месте и остается без евровесны. Матч против «Боруссии» – последний шанс порадовать фанатов, хотя всю турнирную мотивацию сине-бело-голубые уже потеряли.

Кто посмотрит матч по ТВ

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Кажется, в «Зените» наконец собрался боевой состав. Проблема лишь одна – травма Деяна Ловрена. Хорват может выйти на поле, но есть сомнения – Сергей Семак обещал решить в день матча.

У «Боруссии» дела в разы хуже: во-первых, не очень понятно, кого вообще возьмет в Россию Люсьен Фавр. Во-вторых, очень много травмированных: коуч подтвердил, что не сыграют Холанн, Аканджи, Геррейро, Дауд, Дилейни, Мёнье и Рейниер.

Эрлинг Холанн Фото: Getty Images

Расклады в группе

Главная мотивация матча – кто займет первое место в группе и получит небольшое преимущество при жеребьевке. Фаворит – «Боруссия», которой просто нужно выступить не хуже «Лацио». Устроят ничья или поражение в Санкт-Петербурге, если «Лацио» тоже потеряет очки или оступится с «Брюгге».

Если немцы и итальянцы наберут по 10 очков, то выше окажутся римляне (за счет личных встреч: 3:1 и 1:1). Если по 10 очков наберут «Боруссия» и «Брюгге», то для немцев это не проблема (3:0 и 3:0 в личных встречах).

Победа немцев в России убьет интригу – тогда уже никто не догонит команду Люсьена Фавра. «Зенит» же сразится исключительно за престиж – ничто не поднимет чемпиона России с последнего места.

Второе место разыграют «Брюгге» и «Лацио»: римляне опережают главного конкурента на два очка, и даже домашняя ничья выведет их в плей-офф.

Форма

Только в субботу сине-бело-голубые хоть как-то порадовали фанатов – до «Урала» была страшная серия с двумя победами за 10 игр. Но и последний успех не должен обольщать: да, 5:1 – это круто, но екатеринбуржцы для «Зенита» – самый удобный в мире соперник. Только взгляните на ужасающую статистику.

Правда, в РПЛ можно настолько расслабиться, что даже за жуткие провалы не наказывают – «Зенит» все еще на первом месте, поэтому вроде Сергея Семака пока не собираются увольнять.

У «Боруссии» тоже дела так себе: да, команда уже вышла в плей-офф, но в Бундеслиге отстает. В последних четырех матча чемпионата «черно-желтые» победили лишь раз при двух поражениях. Это уже отбросило дортмундцев на четыре очка от первого места.

Матс Хуммельс и Александр Ерохин, «Боруссия» (Дортмунд) – «Зенит» Фото: Getty Images

Лицом к лицу

«Зенит» в 8-й раз играл на групповом этапе и пробивался в плей-офф трижды.

2-й год подряд сине-бело-голубые завершили группу на последнем месте.

В 14 последних матчах ЛЧ «Зенит» одержал всего 2 победы (еще 2 ничьи и 10 поражений).

Сине-бело-голубые выиграли всего 2 из 10 матчей с немцами в Санкт-Петербурге (2 ничьи и 6 поражений).

Последняя поездка дортмундцев в Россию завершилась поражением от «Краснодара» (0:1) на групповом этапе ЛЕ-2015/16.

В 12 последних еврокубковых матчах у «Боруссии» 7 побед, ничья и 4 поражения. Все поражения дортмундцы потерпели в гостях.

Ориентировочные составы

«Зенит»

«Боруссия»

Котировки букмекеров

Победа «Зенита»: 4,40

Ничья: 3,78

Победа «Боруссии»: 1,76

Сначала может показаться, что дортмундцам ничего не надо, но это заблуждение. «Боруссия» тоже будет стремиться выиграть группу, чтобы получить более удобного соперника в плей-офф: в Дортмунде помнят, как в прошлом сезоне вытянули «ПСЖ» в первом же раунде.

Вряд ли «черно-желтые» привезут основу, но и комбинированный состав будет опасен: во-первых, там тоже крутые игроки, во-вторых, он порвут за шанс проявить себя. Плюс, конечно, бонусы: за любую победу в ЛЧ платят больше 500 тысяч евро.

«Зениту» тоже нет смысла рубиться основной, на что намекнул Семак. Игры с «Динамо» и «Спартаком» намного важнее, чем матч, который при любом исходе не поднимет сине-бело-голубых с последнего места.

Короче, лучше перестраховаться и зарядить на непоражение гостей (но можно поверить в чудо и рискнуть). А еще на их гол: «Боруссия» лишь раз в сезоне ушла без забитого, а «Зенит» в этой ЛЧ уже получил 11 пробоин.

Где смотреть

Матч в прямом эфире покажет «Матч ТВ» – стартовый свисток запланирован на 20:55 (мск). Если вас не будет возле телика, то заруливайте на наш онлайн.

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