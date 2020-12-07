Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман, несмотря на клубную принадлежность, отказался выбирать лучшего между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
«Это фантастика, что они поддерживают такой уровень на протяжении 15 лет. У обоих невероятная статистика забитых мячей, хет-триков, выигранных призов. Я считаю, что неправильно выбирать из них лучшего, потому что они потрясающие футболисты и я восхищаюсь обоими, ведь они подарили нам много невероятных вечеров.
Но наша мотивация не в игре против Криштиану. Завтра будет важный матч между двумя большими клубами», – сказал Куман на пресс-конференции.
Неортодоксальность ответа Кумана заметили даже болельщики:
«Парень нарушил правило «Барсы», завтра ему могут уволить», – отметил @loopieRM4.
- 8 декабря «Барселона» примет «Ювентус» в Лиге чемпионов. Этот матч должен стать первой дуэлью Лео и Криша с 2018 года.
- Первую встречу «Барсы» и «Юве» в ЛЧ Роналду пропустил из-за заражения коронавирусом.
- «Барса» выиграла все 5 предыдущих матчей, у «Ювентуса» 4 победы и поражение от каталонцев на своем поле (0:2).