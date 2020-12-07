«Это фантастика, что они поддерживают такой уровень на протяжении 15 лет. У обоих невероятная статистика забитых мячей, хет-триков, выигранных призов. Я считаю, что неправильно выбирать из них лучшего, потому что они потрясающие футболисты и я восхищаюсь обоими, ведь они подарили нам много невероятных вечеров.