Последний матч «Краснодара» в ЛЧ должен получиться ярким: во-первых, команде Мурада Мусаева нечего терять, во-вторых, «Челси» уже ничего не надо. Обе команды могут выйти на поле «Стэмфорд Бридж» ради кучи голов и открытого футбола – хуже никому не будет. Для «быков» это будет отличным шансом красиво закрыть кампанию и сгладить впечатления от неудачного первого матча.

Расклады группы

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Удивительно, но за тур до финиша в группе нет абсолютно никакой интриги: «Челси» никто не сдвинет с первого места, «Севилья» – точно вторая, «Краснодар» отправится в ЛЕ, а «Ренн» закончит турнир последним. Окончательный вид таблица приняла уже после пятого тура – поменяется лишь количество очков.

Кто посмотрит матч по ТВ

Кажется, у «Краснодара» почти не осталось травмированных – только Дмитрий Стоцкий, про которого все давно забыли. Под вопросом лишь появление Ульссона и Петрова, но Сергей вдруг вместе с командой отправился в Лондон – хороший знак.

У «Челси» не будет лишь Зиеха, который был заменен на 30-й минуте матча против «Лидса». Марокканец получил травму и пропустит несколько игр.

Хаким Зиех, «Челси» Фото: Getty Images

Форма

Похоже, «быки» выбираются из ямы: как только вернулись лидеры, появился и результат. После пяти поражений подряд «Краснодар» выиграл три матча из пяти. Особенно южан прорвало во встрече с «Ротором» – 5:0.

Но это все ерунда по сравнению с показателями Лэмпарда: в этом сезоне «Челси» уступил лишь раз – «Ливерпулю» во втором туре Премьер-лиги. В девяти последних матчах у «синих» восемь побед и второе место в АПЛ. Как «быкам» остановить эту машину?

Лицом к лицу

Первая встреча в Краснодаре – единственная в противостоянии «Челси» и «быков».

Краснодарцы и раньше играли с англичанами: на групповом этапе ЛЕ-2014/15 «быки» справились с «Эвертоном» (1:1, 1:0).

«Челси» выиграл все 5 матчей против русских клубов в Лиге чемпионов с общим счетом 13:1. Единственный поражение пришлось на Лигу Европы: 3:1, 2:3 с «Рубином» в четвертьфинале-2012/13.

«Челси» может стать 4-й английской командой, которая выиграет все матчи в группе ЛЧ. Ранее это удавалось «Арсеналу» (в итоге дошли до финала в сезоне-2005/06), «МЮ» (выиграли в сезоне-2007/08) и «Тоттенхэму» (вылетели в 1/8 финала в сезоне-2017/18).

В последних 13 матчах группового этапа «Челси» проиграл лишь раз (8 побед и 4 ничьи).

Оливье Жиру хватило 6 ударов в этом ЛЧ, чтобы забить 5 мячей.

Ориентировочные составы

«Челси»

«Краснодар»

Котировки букмекеров

Победа «Челси»: 1,28

Ничья: 5,60

Победа «Краснодара»: 10,00

Рассчитывать на победу «быков» не приходится – слишком велика разница даже с резервным составом «синих». Пожалуй, можно не сомневаться в том, что «Челси» закинет два мяча и больше: во-первых, краснодарцы пропускали от «Севильи» и «синих» не меньше двух, во-вторых, атака лондонцев разнообразна и хороша (даже списанный Жиру молотит покеры). Вряд ли Сафонов спасет ворота от мотивированных резервистов, которым есть что доказывать Лэмпарду.

Где смотреть

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ» – стартовый свисток запланирован на 23:00 (мск). Если вы будете далеко от телика, то забегайте на наш онлайн.

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