Групповой этап Лиги чемпионов подходит к концу. Остались 16 матчей, некоторые из которых определят последних участников плей-офф.

Пора пройти последний тест и разгадать самых дорогих вратарей турнира. На этот раз время увеличено до 10 минут, а правила все те же. Удачи!

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