«Барселона» подогрела интерес к матчу заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» эпичным промо.
На картинке изображены Лионель Месси и Криштиану Роналду, которые сидят друг напротив друга и рассматривают фотографии с их личных встреч. На зеркале возле аргентинца подписано: «GOAT» (Greatest of all time, величайший на все времена – Eurosport).
Лига чемпионов УЕФА
Роналду или Месси? Неожиданный для тренера «Барсы» ответ Кумана
«История», – говорится в твиттере «Барселоны».
- «Барселона» и «Ювентус» сыграют в 23:00 мск на «Камп Ноу».
- Обе команды досрочно вышли из группы.
Чемпионат Италии
Брат Роналду находится под следствием
Чемпионат Италии
«Роналду разбился в автокатастрофе». Фейковый твит перепугал фанатов Криша