В группе Е Лиги чемпионов все закончится эпичным противостоянием «Барселоны» и «Ювентуса» на «Камп Ноу». Это будет первая очная встреча Лионеля Месси и Криштиану Роналду за 947 дней – в последний раз они играли друг против друга в мае 2018-го, когда Криш еще выступал за «Реал». Первый матч португалец пропустил из-за коронавируса.

С турнирной точки зрения встреча не имеет важного значения – обе команды досрочно вышли из группы, но первое место еще не разыграно. «Ювентусу» нужно победить с разницей в 2 мяча и забить при этом больше трех, чтобы обойти «Барсу».

Лига чемпионов УЕФА «Барса» выкатила эпичное промо с Лео и Кришем. Подчеркнув, что Месси лучше ЧАС НАЗАД

Кто посмотрит матч по ТВ

У «Барсы» травмированы Жерар Пике, Умтити, Серхи Роберто, Фати и Усман Дембеле. Marca утверждает, что Куман даст шанс молодым футболистам в каждой из линий.

Жерар Пике покидает поле Фото: Getty Images

«Ювентус» не рассчитывает на Сами Хедиру, Джорджо Кьеллини и Мериха Демирала. В лазарете находится и легендарный Джанлуиджи Буффон.

Форма

В Лиге чемпионов «Барселона» выиграла все матчи, включая гостевую встречу с «Ювентусом», а в Ла Лиге дела идут гораздо хуже – только девятое место и поражение от «Кадиса» накануне. Также в ноябре «Барса» уступила «Атлетико», а в конце октября сыграла вничью с «Алавесом».

«Юве» тоже не первый в Италии – после десяти туров команда Роналду идет на четвертом месте, уступая «Милану», «Интеру» и «Наполи». Отрыв от первого места – шесть очков, а сзади поджимает «Сассуоло». В ноябре туринцы дважды потеряли очки, сыграв вничью с «Лацио» и «Беневенто».

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Лицом к лицу

Последний матч завершился победой «Барсы» со счетом 2:0 – ВАР отменил три гола Мораты.

Счет по личным встречам – 5-4 в пользу каталонцев.

Обе команды фиксировали победу со счетом 3:0.

Самый результативный матч – финал ЛЧ-2014/15, завершившийся победой «Барселоны» со счетом 3:1.

Месси и Роналду встречались на поле 35 раз, 16 раз побеждал аргентинец, девять матчей завершились вничью.

Ориентировочные составы

«Барселона»

«Ювентус»

Ставки и прогнозы

«Барселона» – 2,10

Ничья – 3,89

«Ювентус» – 3,30

Аналитики больше верят в «Барселону», но считают, что ничья маловероятна – две волевые команды будут стремиться завершить матч в свою пользу. В пользу «сине-гранатовых» говорят те факты, что «Юве» никогда не брал верх на «Камп Ноу», а «Барса» выиграла четыре из пяти последних домашних матчей. Но у туринцев в предыдущие разы не было Роналду.

С коэффициентом 2,10 может сыграть ставка на гол Криштиану Роналду – он лидирует в ЛЧ по забитым мячам в гостях и нереально мотивирован – как не забить на «Камп Ноу» и не огорчить Месси? Кроме как с игры, Криш может реализовать пенальти или опасный штрафной.

Где смотреть

Матч начнется в 23:00 по московскому времени. «Матч ТВ» логично предпочел противостояние «Краснодара» и «Челси», поэтому «Барсу» и «Реал» покажут на кнопке «Матч! Футбол 1». У кого этот телеканал не входит в пакет, придется немного раскошелиться. Если жаба душит слишком сильно – всегда есть текстовая трансляция на Eurosport.ru. Мы все расскажем.

Лига чемпионов УЕФА Роналду или Месси? Неожиданный для тренера «Барсы» ответ Кумана 17 ЧАСОВ НАЗАД