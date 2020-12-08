«Манчестер Юнайтед» в заключительном матче группового этапа ЛЧ сыграет на выезде с «РБ Лейпциг». Ничья гарантирует манкунианцам плей-офф, но Уле-Гуннар Сульшер нацелен на победу.
«Мои футболисты – это футболисты «Манчестер Юнайтед», потому что они обладают качествами, которые мы ищем. Они покажут, почему оказались здесь. Мы не можем просто сидеть и надеяться на 0:0. Это не в наших генах, это не в генах на нашей команды, нашего клуба. Мы хотим выйти и победить». – заявил Сульшер, чьи слова приводит BBC.
Лига чемпионов УЕФА
«МЮ» получил 6 от «Тоттенхэма», но дернул «ПСЖ». Как Сульшер это делает?
- Перед заключительным туром в группе Н «МЮ», «РБ Лейпциг» и «ПСЖ» набрали по 9 баллов.
- У манкунианцев преимущество за счет разницы мячей в матчах между тремя клубами.
Чемпионат Англии
Жозе снова в форме: за месяц подколол Венгера, Сульшера и Саутгейта
Чемпионат Англии
«МЮ» назначит Почеттино вместо Сульшера (Mirror)