«Мои футболисты – это футболисты «Манчестер Юнайтед», потому что они обладают качествами, которые мы ищем. Они покажут, почему оказались здесь. Мы не можем просто сидеть и надеяться на 0:0. Это не в наших генах, это не в генах на нашей команды, нашего клуба. Мы хотим выйти и победить». – заявил Сульшер, чьи слова приводит BBC.