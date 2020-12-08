Матч заключительного тура Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Истанбул Башакшехир» навсегда будет вписан в летопись турнира, но не красными чернилами.

Матч обслуживала румынская бригада арбитров. На 14-й минуте четвертый судья Себастьян Колцеску назвал то ли тренера турецкой команды Пьера Вебо, то ли форварда «Истанбула» Демба Ба черным парнем. Пострадавшие пришли в ярость, их поддержали как одноклубники, так и игроки «ПСЖ», в результате чего матч был прерван на полчаса.