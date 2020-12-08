Матч заключительного тура Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Истанбул Башакшехир» навсегда будет вписан в летопись турнира, но не красными чернилами.

Матч обслуживала румынская бригада арбитров. На 14-й минуте четвертый судья Себастьян Колцеску назвал то ли тренера турецкой команды Пьера Вебо, то ли форварда «Истанбула» Демба Ба черным парнем. Пострадавшие пришли в ярость, их поддержали как одноклубники, так и игроки «ПСЖ», в результате чего матч был прерван на полчаса.

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В результате удален был сам Колцеску, его заменит судья на ВАР.

  • Перед заключительным туром «ПСЖ» делил лидерство в группе с «МЮ» и «Лейпцигом» (по 9 очков).
  • Ничья гарантирует парижанам 1/8 финала.

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