Группа E

Чемпионат Италии Титульный спонсор «МЮ» готов оплатить возвращение Роналду 11 ЧАСОВ НАЗАД

Голы: Джорджиньо 28'(П) – Р. Кабелла 24'

Что нужно знать: черно-зеленые завершили дебютную Лигу чемпионов с 5 баллами и боевой ничьей в Лондоне. И плевать на полурезервный состав соперника – хозяева однозначно хотели порадовать вернувшихся впервые за долгое время на трибуны болельщиков, но гости бились на равных. «Краснодар» официально стал лучшей командой в этом евросезоне от РПЛ (вряд ли же в среду «Локомотив» поставит на колени «Альянц Арену»).

Цифра матча: 7 – столько пропустил Кепа Аррисабалага в 4 официальных матчах сезона. И столько же на двоих пропустили Эдуар Менди и Вилли Кабальеро в 15.

Что нужно увидеть: гол «Краснодара». Получилась по-настоящему красивая атака.

Голы: Ж. Рюттер 86'(П) – Ж. Кунде 32', Ю. Эн-Несири 45', 81'

Что нужно знать: самый ненужный матч дня, в котором вообще никакой минимальнейшей интриги не было. Единственное: «Ренн» хотел завершить евросезон домашней победой, но получилось в стиле «Зенита». Разве что французам повезло чуть больше – с трибун никто за их мучениями не следил.

Группа F

Голы: С. Дриусси 16' – Л. Пишчек 68', А. Витсель 78'

Что нужно знать: «Боруссия» из-за травм и отсутствия серьезной мотивации вышла резервом, а «Зенит» создал кучу моментов, но и это не помогло питерцам мажорно закончить бесславный евросезон. Сначала престарелый Пишчек украл у Питера победу, а потом собственная легенда – Аксель Витсель – снова блеснул в Северной столице, но уже во вред «Зениту».

Цифры матча: 1 [очко] – настолько плох в группе «Зенит» не был никогда. А не подхвати игроки «Лацио» в ноябре коронавирус, быть бы команде Семака с нулем.

11 – последний раз «Зенит» завершил евросезон без побед 11 лет назад, когда летом 2009-го быстро слил «Насьоналу» в квалификации Кубка УЕФА.

Что нужно увидеть: что бывает, когда Дриусси выходит не на дерьмовой позиции!

Голы: Х. Корреа 12', Ч. Иммобиле 27'(П) – Р. Вормер 15', Х. Ванакен 76'

Удаление: Э. Соболь 39'(«Брюгге»)

Что нужно знать: в Риме шел жесточайший ливень, и хозяев не удержали победу, хотя полматча играли в большинстве. Но цель была достигнута. «Лацио» вышел из группы ЛЧ впервые с сезона-2000/01 – правда, тогда за первым групповым этапом был второй, где путь римлян и окончился. А в плей-офф главного еврокубка «орлы» сыграют впервые с весны 2000-го.

Что нужно увидеть: погоду в Риме. Даже Италия в это время года не всегда солнечная.

Симоне Индзаги на матче «Лацио» – «Брюгге» Фото: Getty Images

Группа G

Голы: К. Роналду 13'(П), 52'(П), У. Маккенни 20'

Что нужно знать: возрождение легендарного противостояния Месси vs Роналду получилось странным. Лео создал кучу моментов, но реализация уже совсем не та, что в лучшие годы, да и команда его едва подает признаки жизни. А Криштиану просто спокойно реализовал два 11-метровых (справедливости ради: к назначению обоих он приложил руку). Если бы не ВАР, унижение каталонцев было бы еще жестче, но гол Бонуччи был отменен.

Цифры матча: 1 – «Ювентус» впервые победил «Барселону» на «Камп Ноу», а еще стал первой итальянской командой, отличившейся трижды в каталонской Мекке.

2 – никогда еще «Барса» не пропускала столько дома в Лиге чемпионов к 20-й минуте.

7 – Месси семь раз пробил в створ ворот Джиджи Буффона (а всего 11 ударов у Лео) и не забил. Это антирекорд Лиги чемпионов с сезона-2003/04 (с момента появления этой статистики).

14 – столько мячей наколотил Криш на «Камп Ноу». Это его самый удачный выездной стадион.

Что нужно увидеть: момент, которого все ждали (а пенальти Роналду все и так много раз видели).

Гол: Д. Попов 60'

Что нужно знать: тренирующий венгерскую команду Ребров не смог во второй раз огорчить «Динамо». Киевляне набрались опыта и шишек в противостоянии с Месси и Роналду, который в феврале применят в Лиге Европы.

Цифры матча: 13 – киевляне показали свой худший результат в ЛЧ с сезона-2007/08 (тогда было 6 поражений и 0 очков). Все 4 балла «Динамо» набрало в противостоянии с венграми.

Что нужно увидеть: ну тут без вариантов.

Группа H

Голы: Анхелиньо 2' А. Хайдара 13', Д. Клюйверт 69' – Б. Фернандеш 80'(П), П. Погба 82'

Что нужно знать: перед матчем Сульшер уверял, что «МЮ» не будет играть на нулевую ничью (она выводила бы англичан в плей-офф) и намерен победить. Что нулей не будет, стало известно еще до истечения второй минуты: так быстро вскрыли «быки» оборону «дьяволов». Когда манкунианцы более-менее оклемались, на табло уже горели 2:0 + третий гол «Лейпцига» был отменен. Его пришлось ждать до 69-й минуте, до удара Джастина Патриковича Клюйверта.

Но за десять минут до окончания матча «МЮ» положил двуху, и сразу вспомнился легендарный Ферги-тайм. На 94-й минуте камбэк реально едва не свершился: Норди Мукьеле решил срезать мяч в свои ворота, но попал во вратаря Петера Гулачи.

Цифры матча: 3 – «МЮ» пропустил три гола в двух матчах ЛЧ подряд впервые с 2003 года. Тогда «дьяволов» дважды огорчил «Реал» в легендарном четвертьфинальном противостоянии.

Что нужно увидеть: два момента! Первый уже 108-й секунде отправил в ведро весь план Сульшера.

А второй едва не остановил сердца тысячи болельщиков «Лейпцига».

Что нужно знать: матч был прерван на 15-й минуте по наидичайшей причине! Резервный арбитр якобы назвал Демба Ба «черным», то взбесился и получил красную. После этого обе команды отказались играть, и матч пришлось остановить. Через полчаса УЕФА пошел на требования игроков: судью-расиста заменил арбитр ВАР. Игру так и не продолжили, а ситуация прояснилась уже глубокой ночью: матч будет доигран в среду с другой судейской бригадой. Рестарт – в 20:55 мск.

Что нужно увидеть: потенциально главный скандальный эпизод осени.

Лига чемпионов УЕФА «Барса» выкатила эпичное промо с Лео и Кришем. Подчеркнув, что Месси лучше 17 ЧАСОВ НАЗАД