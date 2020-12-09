«Всегда здорово возвращаться в Испанию и в Каталонию. Всегда сложно играть на «Камп Ноу» против одной из лучших команд, с которыми я когда-либо сталкивался. Сегодня мы были командой чемпионов! Настоящей, крепкой и дружной семьей! Играя так, нам нечего бояться до конца сезона. Вперед, ребята! Поехали, Ювентус!» – написал 35-летний Роналду.