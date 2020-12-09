Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал крупную победу над «Барселоной» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Всегда здорово возвращаться в Испанию и в Каталонию. Всегда сложно играть на «Камп Ноу» против одной из лучших команд, с которыми я когда-либо сталкивался. Сегодня мы были командой чемпионов! Настоящей, крепкой и дружной семьей! Играя так, нам нечего бояться до конца сезона. Вперед, ребята! Поехали, Ювентус!» – написал 35-летний Роналду.
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- Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «Юве», Криштиану оформил дубль.
- И «Ювентус», и «Барселона» уверенно вышли в плей-офф ЛЧ.
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