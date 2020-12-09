Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил отсутствие вратаря Матвея Сафонова в заявке на матч заключительного тура группового этапа ЛЧ против «Челси».
«Сафонов получил травму на предматчевой тренировке. Поле было не очень хорошего качества. В середине тренировки у него поехала нога. Этот год для него закончен», – заявил Мусаев в эфире «Матч ТВ».
Лига наций
Черчесов ответил на все – об отставке, Сафонове и бездарном Заболотном
- На поле против «Челси» вышел вратарь Евгений Городов и пропустил только с пенальти – матч завершился со счетом 1:1.
- «Краснодар» по итогам лигочемпионской кампании оформил путевку в Лигу Европы.
Лига чемпионов УЕФА
«Поговорили на повышенных тонах». Конфликт в раздевалке «Краснодара»
Лига наций
Черчесов вызвал в сборную Сафонова вместо Гилерме