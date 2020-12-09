«Локомотив» перед последним туром группового этапа Лиги чемпионов сохраняет шансы на евровесну – на выход в Лигу Европы. Но это нереально сложно, если не сказать невозможно: нужно обыгрывать «Баварию» на «Альянц Арене» и ждать, что «Атлетико» выиграет у «Зальцбурга».

Кто посмотрит матч по ТВ

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Bild сообщил накануне, что матч пропустит Роберт Левандовский – бомбардир получил повреждение в матче Бундеслиги против «Лейпцига». В той же игре травмировался Хави Мартинес. Кроме того, у «Баварии» не будет Джерома Боатенга, Йозуа Киммиха и Кортентана Толиссо. Альфонсо Дэвис и Лукас Эрнандес, как утверждает Ханси Флик, вышли из лазарета. Но играть против «Локо» «Бавария» может и полностью экспериментальным составом.

Роберт Левандовский Фото: Eurosport

У «Локомотива» достаточно потерь, главные из которых – перелом стопы у Зе Луиша и перебор желтых карточек у Мурило. Также давно лечатся Дмитрий Баринов, Федор Смолов и Михаил Лысов, а Даниил Куликов сдал положительный тест на коронавирус. С такими кадровыми проблемами «Локомотиву» будет сложнее, чем обычно.

Форма

Сумасшедшая статистика «Баварии» – одно поражение за 45 игр: в сентябре от «Хоффенхайма» (1:4). Но нельзя сказать, что именно сейчас мюнхенцы находятся на ходу: 5 декабря они сыграли вничью с «Лейпцигом», до этого поделили очки с «Атлетико», а еще раньше расписали 1:1 с «Вердером».

«Локо» в последнем туре чемпионата России справился с «Рубином», но 3:1 – скорее, заслуга вратаря казанцев, чем атаки железнодорожников. До «Рубина» были поражение от «Зальцбурга» и две подряд нулевые ничьи с «Ахматом» и «Атлетико». Парни Николича едва прибили «Тулу» (1:0), а до перерыва на матчи сборных разгромно проиграли «Динамо» (1:5). После 17 туров «Локомотив» плетется на шестом месте РПЛ.

«Локомотив» Фото: Getty Images

Лицом к лицу

Команды встречались трижды – две победы «Баварии» и одна «Локомотива».

«Локо» обыгрывал мюнхенцев в Кубке УЕФА-1995/96.

Правда, в ответной игре группового этапа получил 0:5 на своем поле.

Последний матч в «Черкизово» завершился со счетом 1:2 в пользу «Мюнхена» – забил Антон Миранчук.

Ориентировочные составы

«Бавария»

«Локомотив»

Ставки

«Бавария» – 1,29

Ничья – 6,63

«Локомотив» – 9,23

Коэффициент на победу «Локо» зашкаливает, и, впрочем, понятно почему. Хотя в первом матче команда смотрелась против «Баварии» достойно, а сейчас мюнхенцы немотивированы. Доказывать зрителям ничего не нужно – трибуны будут пустыми. Может, рискнуть и зарядить совсем небольшую сумму? А вдруг свершится чудо?

А если серьезно, то неплохим вариантом выглядит ставка с кэфом 1,66 на «обе забьют» – в последнее время «Бавария» традиционно пропускает, а «Локомотив» уже умеет ей забивать. Коэффициент 2,40 предлагают на гол Кингсли Комана – герой финала ЛЧ забивал в четырех из шести последних матчей.

Где смотреть

Матч начнется в 23:00 по московскому времени, его в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». А на Eurosport.ru будет текстовая трансляция для тех, кто по каким-то причинам не может включить телевизор или смартфон.

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