Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман подвел итоги провального матча шестого тура Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:3).

«Мне не понравилось, как мы начали этот матч, без агрессии, как будто старались не проиграть, а не играть на победу. Мы ни разу не контролировали ход игры в течение 90 минут. Плохо сыграли в обороне. Мы проиграли матч в первые полчаса. Я всегда говорю игрокам, что я хочу видеть от них на поле, настраиваю команду. Сегодня мы оставляли слишком много свободных зон. Сегодня мы сыграли не на своем уровне.

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«Ювентус» выглядел гораздо убедительнее. По правде говоря, я даже удивился, как плохо мы начали, нам не хватало желания. Отыграться с 0:2 очень трудно против таких команд, как «Юве». Всегда становится тревожно, когда команда начинает так неуверенно. Обязательно проанализируем этот матч и наши ошибки. Мы хорошо стали играть при счете 0:2, но нужно начинать в таком ключе с первых минут», – сказал Куман после матча.

  • «Барса» выиграла пять стартовых матчей, победила «Ювентус» в Турине (2:0) и даже в случае минимального поражения гарантировала бы себе первое место.
  • Капитан каталонцев Лионель Месси 7 пробил в створ ворот и не забил – это антирекорд Лиги чемпионов.

Источник: «Р-Спорт»

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