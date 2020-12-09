«Мне не понравилось, как мы начали этот матч, без агрессии, как будто старались не проиграть, а не играть на победу. Мы ни разу не контролировали ход игры в течение 90 минут. Плохо сыграли в обороне. Мы проиграли матч в первые полчаса. Я всегда говорю игрокам, что я хочу видеть от них на поле, настраиваю команду. Сегодня мы оставляли слишком много свободных зон. Сегодня мы сыграли не на своем уровне.