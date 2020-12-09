Хотя квартет В сразу после жеребьевки был объявлен группой смерти, все-таки более титулованные и именитые «Реал» и «Интер» казались фаворитами. Но перед последним туром они занимают соответственно третье и четвертое места соответственно.

Личка же в группе смерти ярко иллюстрирует старую футбольную мудрость: если команда А победила команду В, а команда В – команду С, то об исходе матча А – С это ничего не говорит. «Боруссия» дважды унизила и покрошила «Шахтер» с совсем неприличными счетами, «Шахтер» дважды грохнул «Реал», а мадридцы дважды (сначала в упорной борьбе, потом легонько) переиграли «Интер». Стало быть, и «Мёнхенгладбах» должен грохнуть «нерадзурри»? Нет: немцы отскочили в Милане, забив дважды с двух ударов, а потом выбросили белый флаг дома. Короче, вот хорошая иллюстрация сложных взаимоотношений в квартете.

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Перед заключительным туром ситуация следующая:

«Мёнхенгладбах» точно не опустится ниже третьего места и продолжит еврокампанию, ничья гарантирует немцам 1/8;

«Интер» может стать максимум вторым и обязан побеждать;

«Шахтер» и «Реал» могут как выиграть квартет, так и вылететь с четвертого места. Ничья обоим гарантирует евровесну, но не 1/8.

Два финальных матча «Реал» – «Боруссия» и «Интер» – «Шахтер» могут привести к 9 разным комбинациям. Только одна устроит оба суперклуба, зато сразу четыре подпишут им двойной приговор. Важны в последнем туре именно результаты, считать голы ни при каких раскладах не придется.

Хозяева побеждают в обоих матчах

Идеальный расклад для грандов. «Реал» выигрывает группу с 10 очками, «Интер» (8) догоняет и опережает «Боруссию» (8) по личным встречам, «Шахтер» (7) сосредотачивается на внутренних турнирах.

«Реал» побеждает, в Милане ничья

«Мадрид» (10) опять-таки выходит в 1/8 с первого места, «Гладбах» обгоняет «Шахтер» за счет личных встреч (8), в Милане задумываются о профпригодности Конте.

«Реал» и «Шахтер» побеждают

Дончане открывают шампанское! Новый год наступил раньше – они выиграли сложнейшую группу сезона, опередив «Реал» по личкам (10). «Боруссия» падает в Лигу Европы, в Милане опять-таки задумываются о профпригодности Конте.

В Мадриде ничья, «Интер» побеждает

«Гладбах» спокойно удерживает первое место (9), фавориты набирают по 8 очков, но в 1/8 за счет личных встреч проходит «Реал». «Шахтер» даже с 7 баллами оказывается на дне.

Две ничьи

Таблица остается неизменной: 1. «Боруссия» (9), 2. «Шахтер» (8), 3. «Реал» (8), 4. «Интер» (6).

Ничья в Мадриде, победа «Шахтера»

Украинцы (10) и немцы (9) празднуют, Зидан (8) и Конте (5) чувствуют, как земля под стульями содрогается.

«Боруссия» и «Интер» побеждают

И занимают первое (11) и второе (8) места в квартете. «Шахтер» проходит в ЛЕ, а Перес, возможно, импульсивно выгоняет Зидана.

«Боруссия» побеждает, в Милане – ничья/андердоги побеждают

Последние два варианта приводят к одинаковому сценарию: «Мёнхенгладбах» присматривается в 1/8 финала к сопернику попроще (хотя там могут быть «Атлетико» и «Барса»…), а «Донецк» просто спустя два сезона возвращается в плей-офф. Зидан и Конте заполняют анкеты на сайтах вакансий.

Оба матча начнутся в 23:00 (мск).

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