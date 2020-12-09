Звание главного злодея вторника присуждается... подожди-подожди... Себастьяну Колцеску. Судья спровоцировал скандал, после которого «Истанбул Башакшехир» покинул поле и отказался продолжать матч.

Но кто такой этот румынский судья, фактически остановивший матч в группе H Лиги чемпионов? Неужели он и правда такой злодей-расист, которым его обязательно представят сейчас примерно все медиа?

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Скандал в матче «ПСЖ» – «Истанбул Башакшехир» Фото: Eurosport

Колцеску дебютировал в румынской Лиге 1 17 лет назад, когда ему было 26. Молодой судья далеко не впечатлял, принимая спорные, даже ужасные решения, часто провоцировавшие скандалы. Чиновники ФИФА все это заметили и убрали Колцеску из своего списка судей. А румынская футбольная федерация, устав от потрясающего качества судейства в исполнении Себастьяна, отстранила его от работы в официальных матчах. Эта ситуация наложилась на проблемы Колцеску в браке – в 2007 году он развелся с женой. Отстранение стало ударом для арбитра. Разбитый Колцеску решил свести счеты с жизнью и попытался убить себя. Ему даже почти удалось выпрыгнуть из окна третьего этажа, но полиция успела его остановить. Позже Колцеску признался, что это была вторая попытка самоубийства.

Вскоре судья получил новый удар. Во время матча чемпионата Румынии, на 70-й минуте, Колцеску получил сообщение от сестры, сообщившей ему о смерти отца. Себ прочитал сообщение после игры и долго плакал в судейской. Несмотря на все невзгоды, Колцеску не бросил работу, вернулся на высокий уровень в Румынии, а в 2013-м снова увидел свое имя в списке судей ФИФА. И вот теперь новое испытание.

Слово ‘negru’, которое употребил Колцеску в отношении ассистента тренера «Истанбул Башакшехир» Пьера Вебо, переводится с румынского как ‘черный’. Но как вы могли убедиться, хуже судейства Колцеску может быть только его умение подбирать слова. Ну нельзя в 2020 году определять человека по цвету кожи. Вряд ли, конечно, румынский судья реально хотел оскорбить кого-то. Скорее всего, он просто слишком глуп, чтобы осознать реальную силу брошенного им слова. Ранее Колцеску не был замечен в расистских скандалах. Вероятно, это спасет его от линчевания. Но в международных матчах Себастьяна Колцеску мы увидим еще не скоро.

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