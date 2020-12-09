Восемь лет назад Иско унижал «Зенит» за «Малагу», семь лет назад – искрил на молодежном Евро, а шесть лет назад выиграл первую Лигу чемпионов с «Реалом». В испанца верили абсолютно все – от Флорентино Переса, который сразу влюбился в этого парня, до фанатов «бланкос», которые простили Иско его юношеские увлечения. Дело в том, что в детстве Иско восхищался Роналдиньо и «Барсой», но в Мадриде закрыли глаза на такие слабости. Тем более, полузащитника благословил лично Серхио Рамос – он моментально назвал новичка мегаталантливым игроком.

Капитан «Реала» не ошибся – из роскошных перфомансов Иско легко слепить солидную подборку для ютьюба. Дриблинг, разрезающие передачи, стильные голы – такого контента за 7-8 лет набралось немало. Глядя на праймового Иско, можно подумать, что это фаворит «Золотого мяча»: он грандиозно принимает мяч, здорово его укрывает, да и удар у него тоже хитрый – испанец обожает заваливать вратаря в дальний, а пробивать в ближний. Проблема в том, что Иско так и остался героем хайлайтов. Формально он провел за «Реал» больше 300 матчей, взял четыре Кубка чемпионов, два золота Ла Лиги и охапку Суперкубков – жирнейшее портфолио для Википедии. Но по факту обладатель 15 трофеев в составе «Мадрида» более-менее всегда был футболистом ротации. Сначала он плавно адаптировался, потом проник в основу, а затем все равно выпал на скамейку. Последний сезон Примеры, в котором Иско провел больше 2000 минут, случился еще при Анчелотти, то есть больше пяти лет назад. Ни при Бенитесе, ни при Зидане, ни при других коучах воспитанник «Малаги» не был твердым игроком старта.

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Isco Alarcón y Carlo Ancelotti (Real Madrid) Фото: Getty Images

Со временем стало ясно, что у Иско знаменитый синдром Месута Озила. Испанский бородач тоже крайне техничен и умен, но не способен по-спортивному злиться и решать в ключевой момент. Например, самый запоминающийся эпизод в нынешнем сезоне – удар Иско на 95-й минуте матча с «Алавесом». Мяч стукнулся в перекладину, тут же раздался финальный свисток, а счет так и остался грустным для «Реала» – 1:2. Иско мог стать героем, но снова не вывез – это уже классика. Характерно, что круче всего испанец играл за «Мадрид» в сезоне-2016/17 – тогда у него реально накипело, и мужик взорвался. Осенью он публично произнес важную и честную фразу («Я не идиот. Вина в том, что я не играю, лежит только на мне»), а в конце весны удовлетворенно смотрел на личную статистику: в среднем Иско требовалась 91 минута на гол или пас. Казалось, полузащитник вот-вот окончательно раскроется, но прогресс получился едва заметным. Иско продолжил балансировать между основой и лавкой, а эмоций на еще один мегавсплеск тупо не нашлось.

Последние два-три года слухи об уходе 22-го номера практически не затихают. В 2017-м ходили разговоры о «Барселоне» (нужна была замена Иньесте), затем об «Интере», а потом и о «Ювентусе». «Мадрид» не реагировал на эти инсайды, но сейчас все поменялось. Во-первых, сам Иско финально бросил весла: он уже и сам не верит, что станет кем-то неприкасаемым вроде Рамоса или Бензема. Во-вторых, сменился список претендентов. Если раньше парня хотели гранды или богачи, то сейчас шорт-лист удручает: «Эвертон» (ни разу не топ, но есть Анчи), «Арсенал» (дохляк из АПЛ) и «Севилья» (ноль амбиций в ЛЧ) – кажется, это четкий сигнал, что игрок обесценился.

Isco of Real Madrid looks on during the La Liga Santander match between Real Madrid and SD Huesca Фото: Getty Images

«Реал» на всякий случай обозначил рыночный прайс Иско в 60-70 млн евро, но эта сумма идиотична – ее назвали только для того, чтобы сохранить полузащитника до конца чемпионата. Нынешний сезон жутко интенсивный, а у «Мадрида» и так короткая скамейка – короче, терять никого нельзя. Но летом 2021-го Иско все равно должен уходить. Он мало играет и уже не прогрессирует, так что дальше сидеть в «Реале» нельзя – иначе в испанца перестанет верить даже «Севилья».

Когда Иско покинет Вальдебебас, всем будет немножечко грустно. Пересу – от того, что его любимец не стал иконой. Фанатам – потому что они привыкли и прикипели к бородатому полузащитнику с тонким пасом. А сам Иско пустит слезу, осознавая, что расстается с главным клубом в карьере. Но тянуть дальше уже нельзя, иначе прощание будет таким, как у Гарета Бэйла: вынужденным, скомканным и депрессивным.

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