Румынская бригада арбитров, обслуживавшая матч шестого тура Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Башакшехиром», заявила, что также подверглась расовой дискриминации во время встречи.

По словам румынского журналиста Эмануэля Рошу, тренер «Башакшехира» Пьер Вебо со второй минуты называл судей «цыганами». На 15-й минуте матча кто-то произнес фразу: «В моей стране румыны – цыгане». Также журналист уточнил, что слово negru («черный») в отношении Вебо употребил не четвертый арбитр Себастьян Колцеску, как предполагалось ранее, а ассистент главного судьи – Октавиан Совре.