Румынская бригада арбитров, обслуживавшая матч шестого тура Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Башакшехиром», заявила, что также подверглась расовой дискриминации во время встречи.
По словам румынского журналиста Эмануэля Рошу, тренер «Башакшехира» Пьер Вебо со второй минуты называл судей «цыганами». На 15-й минуте матча кто-то произнес фразу: «В моей стране румыны – цыгане». Также журналист уточнил, что слово negru («черный») в отношении Вебо употребил не четвертый арбитр Себастьян Колцеску, как предполагалось ранее, а ассистент главного судьи – Октавиан Совре.
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- Встреча в Париже была прервана после того, как футболисты и тренеры турецкой команды покинули поле, как утверждает турецкая сторона, из-за расистских оскорблений со стороны четвертого арбитра встречи в сторону Вебо.
- Игру обслуживала румынская бригада судей во главе с Овидиу Хацеганом. Доигровка состоится 9 декабря в 20:55 (мск).
- Судить ее будет новая бригада арбитров во главе с Данни Маккели из Нидерландов.
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