Перед началом игры «Челcи» с «Краснодаром» журналист Goal.com Низаар Кинселла в твиттере сообщил дежурную новость: несколько игроков российского клуба не преклонили колено в рамках акции BLM. Речь шла об Игоре Смольникове, Александре Мартыновиче и Кристиане Рамиресе. Казалось, ничего необычного. Разовые перфомансы были, есть и будут в разных турнирах и лигах. Однако эта информация задела последователей движения Black Lives Matter. В реплаях началась жара:

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«Это же русские. Сильная история расизма», – написал один из болельщиков. «Позорное неуважение», – поддержали его твит. «Любой здравомыслящий человек знает, что поддерживать маргинализованных – правильно», – добавили в ответах.

Но были и те, кто не нашел в этом ничего странного.

«Некоторые не склоняют головы, когда молятся. Кто-то не снимает головной убор, когда играется гимн. Это не значит, что это проявление расизма», – были и такие реакции. «Им не нужно этого делать. Если вы не становитесь на колено, это не значит, что вы – расисты», – поддержали его.

В Англии сложное отношение к BLM после летних протестов

Летом в Англии проходили многотысячные акции в поддержку движения. Протестантов зачастую поддерживала пресса, считая, что люди борются с притеснениями в обществе. Однако формат выражения недовольства нравился не всем. Митингующие жгли британские флаги, вспоминая имперское прошлое, оскверняли памятники войнам, особенное неприятие вызывал Уинстон Черчилль. Часть общества поддерживала эти инициативы, но было немало и тех, кто выступал против. Среди них – футбольные фанаты, которые видели все меньше логики в действиях активистов.

Так как движение в первую очередь коснулось Лондона, футбольные болельщики из этого города стали главными противниками культивирования идеи BLM на футбольных матчах. Первыми выступили радикальные фанаты клуба из Чемпионшипа «Миллуола». 5 декабря на игре с «Дерби Каунти» они свистели все время, пока их игроки стояли на коленях. Через несколько часов в другой части Лондона аналогично отреагировали на акцию фанаты «Вест Хэма». Высказали свою позицию болельщики команд из низших дивизионов. Причем фанаты «Миллуолла» подчеркивали, что в их действиях нет ни малейшей поддержки расизма. Они просто не понимают, почему должны нормально относиться к акции, которая вызывала столько неудобств для их города.

«Свист болельщиков «Миллуолла» не имел ничего общего с расизмом. Они выступили с протестом против использования футбола как элемента пропаганды политического идеализма. Всего несколько недель назад последователи движения BLM разрушали памятники погибшим на войне и нападали как на полицейских, так и на ветеранов вооруженных сил. Глупо было ожидать, что фанаты это просто забудут. Все английские футбольные болельщики поддерживают идею борьбы с расизмом, но мы не будем поддерживать политическое движение, которое не уважает нашу страну», – поделился своим мнением писатель книг о фанатах Дуги Бримсон в комментарии для «Чемпионата».

КПР не поддержал идею не вставать на колено. Как поступят другие клубы АПЛ?

Интересно, что сразу после игры с «Дерби Каунти» «Миллуол» выпустил заявление, где обратился к игрокам своего следующего соперника КПР с просьбой не вставать на колено. При этом подчеркнув, что клуб осуждает все проявления расизма. Игроки КПР пропустили просьбу мимо своих представлений о толерантности и перед стартовым свистком опустились на колено. Стадион при этом зааплодировал, но своей команде. Все игроки «Миллуола» остались двумя ступнями на земле, просто подняв руку вверх.

А когда КПР забил первый и единственный гол, то отпраздновал его тоже в стиле BLM.

Матч в итоге завершился вничью, но история наверняка получит продолжение, потому что не все регионы могут пускать болельщиков на трибуны. В АПЛ это разрешено только десяти клубам. И неизвестно, как остальные фанаты отнесутся к тому, что их игроки будут вставать на колени. Ведь сейчас, несмотря на влияние прессы, они, кажется, готовы выступить против.

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