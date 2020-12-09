9 декабря в Лиге чемпионов завершился групповой этап, по итогам которого стали известны 16 участников плей-офф.

С первых мест в своих группах вышли английские «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», немецкие «Боруссия» Дортмунд и «Бавария», «Ювентус», «Реал» и «ПСЖ».

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Также в 1/8 сыграют занявшие вторые места «Порту», «Севилья», «Барселона», «Лацио», «РБ Лейпциг», «Аталанта», «Атлетико» и «Боруссия» Мёнхенгладбах.

Жеребьвка 1/8 состоится в ближайший понедельник, 14 декабря в 14:00 (мск).

Российские «Зенит» и «Локомотив» финишировали в своих квартетах последними, «Краснодар» с третьего места квалифицировался в Лигу Европы.

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