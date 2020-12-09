«Пари Сен-Жермен» создал комфортный задел еще в первом тайме скандального матча Лиги чемпионов против «Истанбула».
Сначала дубль оформил Неймар, а потом Килиан Мбаппе реализовал 11-метровый удар. Для француза это 20-й гол в Лиге чемпионов, он достиг этой отметки в возрасте 21 года 355 дней и установил рекорд турнира.
Лига чемпионов УЕФА
Антирекорд Месси на глазах Криша, драма в Лейпциге, адский скандал в Париже. Итоги дня в ЛЧ
Прежним рекордсменом был Лионель Месси, который на момент 20 мяча (февраль 2010-го) был почти на год старше (22 года 267 дней).
И Килиан, и Лионель забили 20-е мячи в своих 40-х матчах в рамках ЛЧ. Совпадения продолжились тем, что оба футболиста в тех встречах следом забили и 21-е мячи, оформив дубли.
- Матч «ПСЖ» против «Истанбула» стартовал 8 декабря, но был прерван на сутки из-за расистского скандала.
- На момент 20 гола в ЛЧ Месси был двукратным победителем турнира и уже взял один «Золотой мяч».
Лига чемпионов УЕФА
«Барса» выкатила эпичное промо с Лео и Кришем. Подчеркнув, что Месси лучше
Лига чемпионов УЕФА
Роналду или Месси? Неожиданный для тренера «Барсы» ответ Кумана