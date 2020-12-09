«Пари Сен-Жермен» создал комфортный задел еще в первом тайме скандального матча Лиги чемпионов против «Истанбула».

Сначала дубль оформил Неймар, а потом Килиан Мбаппе реализовал 11-метровый удар. Для француза это 20-й гол в Лиге чемпионов, он достиг этой отметки в возрасте 21 года 355 дней и установил рекорд турнира.

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Прежним рекордсменом был Лионель Месси, который на момент 20 мяча (февраль 2010-го) был почти на год старше (22 года 267 дней).

И Килиан, и Лионель забили 20-е мячи в своих 40-х матчах в рамках ЛЧ. Совпадения продолжились тем, что оба футболиста в тех встречах следом забили и 21-е мячи, оформив дубли.

Матч «ПСЖ» против «Истанбула» стартовал 8 декабря, но был прерван на сутки из-за расистского скандала.

На момент 20 гола в ЛЧ Месси был двукратным победителем турнира и уже взял один «Золотой мяч».

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