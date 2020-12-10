Группа А

Лига чемпионов УЕФА «Локомотив» = достойное поражение. Николича не в чем упрекнуть за матч в Мюнхене ЧЕРЕЗ ЧАС

Голы: Зюле 63', Чупо-Мотинг 80'

Что нужно знать: «Локомотив» приехал в Мюнхен без каких-либо надежд даже на ничью, а незадолго до игры ситуация ухудшилась в несколько раз. Четверо игроков москвичей, в том числе важнейший Гжегож Крыховяк, сдали подозрительные тесты на коронавирус – в запасе у красно-зеленых остались всего 5 человек. А Ханс-Дитер Флик не постеснялся и выпустил многих основных игроков, что предопределило исход.

К чести «Локо» стоит отметить, что клуб неплохо смотрелся в первом тайме и пропустил лишь в середине второго. Резервов отыграться, конечно, уже не нашлось.

Что нужно увидеть: ключевой эпизод игры – угловой на 62-й минуте, которого не было. Как видно на скриншоте, мяч ушел за пределы поля от ноги Мусиалы, а не от Игнатьева.

Цифра матча: 104 опасные атаки провела «Бавария» в матче с «Локо», соперник – только 24.

Голы: Эрмосо 39', Карраско 86'

Что нужно знать: «Атлетико» сыграл в своем излюбленном прагматичном стиле – минимум моментов, максимальная реализация, четкая игра в обороне. Особенно важен был последний критерий, потому что в этой Лиге чемпионов «РБ» ни разу не уходил с поля без минимум двух забитых мячей. Но в последнем матче произошел конфуз, потому что австрийцы толком ничего и не создали у ворот Яна Облака – видимо, еще до игры смирились с падением в Лигу Европы.

Что нужно увидеть: молниеносную атаку мадридцев и гол Янника Карраско, окончательно похоронивший «Ред Булл».

Цифра матча: «Атлетико» вышел в 1/8 Лиги чемпионов в седьмой раз из восьми участий в турнире при Диего Симеоне.

Группа B

Что нужно знать: «Шахтер» на групповом этапе все свои 5 мячей отгрузил в ворота «Реала», поэтому за сохранность своих владений «Интеру» беспокоиться не приходилось. Оставалось лишь забить хоть раз, чтобы потеснить «Гладбах» со второй строчки. В целом «Интер» был лучше соперника, а в последние 10 минут насел на ворота Трубина и был близок к голу. Антонио Конте извергал пламя в технической зоне (даже получил желтую), но и это не помогло – «нерадзурри» весной сосредоточатся на Серии А, а не на еврокубках.

Что нужно увидеть: незадачливого Ромелу Лукаку, который головой отразил потенциально голевой удар Алексиса Санчеса на 88-й минуте.

Цифра матча: «Интер» нанес 21 удар по воротам 19-летнего Анатолия Трубина, но ни Ромелу Лукаку, ни дорогущий Лаутаро Мартинес так и не уложили мяч в сетку.

Голы: Бензема 9' 32'

Что нужно знать: уж сколько раз списывали со счетов Карима Бензема, но этот французский мужчина обязательно доказывает неправоту хейтеров. Теперь Карим двумя хлесткими ударами препарировал «Гладбах», причем сделал это за первые полчаса, чтобы сохранить нервы фанатам «Реала». «Боруссия» хоть и проиграла, но тоже осталась довольна – клуб впервые в XXI веке вышел в плей-офф главного евротурнира.

Что нужно увидеть: как игроки «Гладбаха» досматривали матч прямых конкурентов из Италии и Украины на компьютере прямо возле поля. Ну и их эмоции.

Цифра матча: Карим Бензема неожиданно присоединился к Лионелю Месси и Криштиану Роналду – каждый из них (+ Рауль и Ван Нистелрой) забил минимум 50 мячей на групповом этапе ЛЧ.

Группа С

Голы: Торрес 48', Агуэро 77', Стерлинг 90'

Что нужно знать: «Манчестер Сити» перед последним туром обеспечил себе первое место в группе, поэтому особенно не напрягался с учетом тяжелого графика. «Марселю» кровь из носу нужны были хоть какие-то очки, чтобы побороться с «Олимпиакосом» за Лигу Европы. На деле же случилась дежурная победа команды Пепа Гвардиолы, а «Олимпик» еле трепыхался и не прошил даже третьего вратаря «Сити» из США Закари Стеффена. Из приятного: спустя 15 дней после очередной травмы на поле вернулся Кун Агуэро и сразу забил.

Что нужно увидеть: гол и радость Серхио Агуэро – пусть и коряво, но он забил впервые за полтора месяца.

Цифра матча: из испанских игроков только Рауль забил больше мячей в ЛЧ до наступления 22-летия, чем Ферран Торрес – у него теперь 6 голов.

Голы: Отавио 10'(п), Урибе 77'

Что нужно знать: матч, который, по сути, ничего не решал (было ясно, что «Марселю» ничего не светит на «Этихаде»), завершился уверенной победой фаворита. «Порту» – одна из темных лошадок этой ЛЧ.

Что нужно увидеть: жесткий фол Рубена Семеду на красную и полет Луиса Диаса.

Цифра матча: для «Порту» победа над «Олимпиакосом» стала 100-й в Лиге/Кубке чемпионов.

Группа D

Голы: Муриэль 85'

Что нужно знать: едва ли не самые атакующие и яркие команды турнира в последнем туре выдали скучнейшее зрелище, с первых минут опасаясь за результат. На кону был выход в плей-офф, так что бергамаски и амстердамцы вопреки своему стилю осторожничали и раскачались только ближе к концу за счет удаления в составе «Аякса». «Аталанта» дожала оставшегося в меньшинстве соперника и второй год подряд сыграет в 1/8 турнира.

Что нужно увидеть: ускорение и гол Муриэля – кстати, он вышел на поле за 6 минут до этого действия.

Цифра матча: полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх в 18 лет и 209 дней стал вторым самым молодым игроком, заработавшим удаление в ЛЧ.

Голы: Шольц 62'(п) – Салах 1'

Что нужно знать: в состав «Ливерпуля» после травмы вернулся Трент Александер-Арнольд, а в центр обороны – Фабиньо, но это не помешало дерзким датчанам нанести 20 ударов по воротам молодого Каоимина Келлеера. В результате «Мидтьюлланн» добился своего и набрал второе очко на групповом этапе (больше, чем у «Зенита»), а «Ливерпуль» уверенно квалифицировался в плей-офф с первого места.

Что нужно увидеть: катастрофический привоз игроков «Мидтьюлланна» уже на первой минуте, после которого Салах открыл счет.

Цифра матча: «Ливерпуль» завершил групповой с 13 очками. Только в сезоне-2008/09 «красным» удалось набрать больше (14).

Группа H

Голы: Неймар 21' 38' 50', Мбаппе 42'(п), 62' – Топал 57'

Что нужно знать: расистский скандал с румынскими судьями подвинул матч на сутки, но это не уберегло «Башакшехир» от сокрушительного поражения. Перед игрой футболисты преклонили колено против расизма, а после понеслось: Неймар и Мбаппе в клочья разрывали оборону турецкой команды, а Томас Тухель так залюбовался игрой парочки, что оставил обоих до финального свистка.

Итог: «ПСЖ», который после третьего тура имел 3 очка и был кандидатом на падение в Лигу Европы, выиграл группу.

Что нужно увидеть: волшебный индивидуальный гол Неймара, который после натмега положил мяч точно в девятку.

Цифра матча: благодаря хет-трику Неймар стал первым игроком в истории Лиги чемпионов/Кубка чемпионов, забившим 20 мячей за два разных клуба – «Барселону» и «ПСЖ».

Лига чемпионов УЕФА 4 клуба из Германии и Испании, 3 – из Италии и Англии. Определились все участники плей-офф ЛЧ ЧЕРЕЗ 34 МИНУТЫ