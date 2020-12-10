Мне сложно понять Марко Николича. Если вы его раскусили, обязательно напишите (ссылка для обратной связи ниже). Для меня серб – главная загадка в российском футболе последних нескольких месяцев. Его команда умудряется сливать по счету и игре «Сочи», «Ротору», но выходить на пять из шести матчей ЛЧ с чипом уверенности в голове. Каждый игрок знает куда бежать, кого страховать, несмотря на травмы, сомнительные тесты и все остальные препятствия. Второй матч с лучшей командой Европы не стал исключением. В первом тайме мюнхенцы создали примерно 0,8 момента. Скажите, не хотели? Чушь. Скажите, играли полуосновой? Еще большая чушь. Даже четвертый состав «Баварии» сильнее любого российского клуба. А у «Локо» еще вылетели Мурило (дисквалификация), Куликов (ковид), Крыховяк, Лисакович, Мухин (сомнительные тесты), Зе Луиш (травма). Только представьте: команда, вылепленная из полурандомных сочетаний, в которой Камано играл то на фланге, то в центре, ничего не давала создать «Баварии» в первом тайме.

От второго не было никаких ожиданий. Победить «Баварию» возможно разве что в FIFA. Это не «Ливерпуль», который отправил в Данию полсостава игроков, которых не знали даже собственные болельщики. Для «Баварии» на первом месте всегда был престиж. И они не собирались портить статистику игр без поражений на своем поле. Впереди новые рекорды. Поэтому их голы были всего лишь делом времени.

Чемпионат России Крыховяк конфликтовал с Николичем летом. И даже мог уйти в «Зенит» 29/10/2020 В 15:58

Николича было немного жаль, когда в качестве усиления он выпускал Иосифова и Сальянова. Если вы их не знаете или думаете, что в фамилиях ошибка – ничего страшного. Не удивлюсь, если об этих существовании до сегодняшнего дня не подозревал и Василий Кикнадзе. Но как сказал бывший защитник сборной России Юрий Никифоров: если у команды нет альтернатив и резервов в случае проблем с основой, нечего и выходить в Лигу чемпионов.

Николич упустил шанс сыграть в евровесне неделю назад, когда выпустил на решающий матч с «Зальцбургом» 6,5 защитников. Не понимаю, зачем он это сделал. Эти, как и многие его другие решения, сложно объяснить. Желание сыграть на ноль? Ничья, кстати, оставляла бы «Локо» на третьем месте. Но там все идеи рассыпались еще в первом тайме и ни о каком достойном поражении речи не шло.

Полагаю, нельзя обвинять тренера в том, что он набрал 3 очка в группе с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом». Единственная моя теория этой сумасшедшей мотивации на игры ЛЧ – желание показать себя европейским клубам. Никто не узнает тренера Николича, который выдаст серию побед над «Уфой», «Арсеналом» и «Тамбовом». Но тренера Николича, который дважды отобрал очки у «Атлетико», не стыдно играл с «Баварией», точно запомнят.

Если бы «Локо» пробился в евровесну – это был бы логический парадокс в первозданном проявлении. С руководством, которое в качестве усиления подписывает Лысцова, Камано, Райковича и Лисаковича, это сделать нереально. Поэтому максимум, что мог показать «Локо» – хорошую игру. И, возможно, в этом случае поражение действительно достойное. Пусть и проигрыш всегда следствие недостойных действий игроков или тренера.

Но в этом случае нелепо кого-то обвинять. Кроме одного человека в руководстве, которого и так упрекают каждый день.

Лига чемпионов УЕФА Победы над «Баварией» будет недостаточно. Что нужно «Локо» для ЛЕ? 13 ЧАСОВ НАЗАД