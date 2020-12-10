9 ноября завершился групповой этап Лиги чемпионов. Из розыгрыша вылетел «Интер», который в решающем матче сыграл вничью с «Шахтером» (0:0) и занял последнее место в группе. Домашняя победа вывела бы «нерадзурри» в плей-офф ЛЧ.
В интервью Sky Sport Italia после игры Конте был заметно раздражен и сразу огрызнулся на репортеров, которые спрашивали, почему на важный матч «Интер» не показал необходимой решительности.
«Вы можете высказывать мнение, и я его уважаю. Не согласен, потому что уверен, что команда выложилась на полную и сделала все, что нужно. Невероятно, за две игры, в которых мы доминировали над «Шахтером», мы не забили ни одного мяча.
Мы должны оценивать результаты с холодной головой, а не сразу после вылета. Чувствую сожаление и разочарование, но точно не отсутствие решительности, сосредоточенности и агрессии.
Нам не хватило гола. В этой ЛЧ нам не повезло с судьями и ВАР. Если отмотать назад, то вы найдете моменты, которые были проигнорированы или оценены неверно», – сказал Конте.
Тогда в беседу вступил эксперт Sky Фабио Капелло:
– Думаю, что речь скорее идет не о настрое, а о желании добиться победы любой ценой.
– У меня нет на это ответа.
– Почему вы не делали замен до 68-й минуты?
– Я выпустил Санчеса на 20 минут с учетом добавленного времени. С тремя нападающими мы были бы разбалансированы. Но я думаю, что Лаутаро просто выдохся. В полузащите я выпустил тех игроков, которых и хотел.
Следующий вопрос поступил от Анны Билло, жены спортивного директора «ПСЖ» Леонардо:
– Вы обыграли «Шахтер» 5:0 в полуфинале ЛЕ. Почему сейчас такой результат?
– Они изменили тактику и приехали сюда, чтобы нейтрализовать нас. Они проиграли 0:5, поэтому и изменили тактику. Думайте, прежде чем задавать вопросы.
Затем вновь вмешался Капелло:
– Был ли у вас план Б, когда стало понятно, что «Шахтер» вас нейтрализует?
– У нас есть план Б, но я не буду говорить об этом здесь, иначе это будет полная катастрофа, и этот план тоже будет нейтрализован.
- В чемпионате Италии «Интер» идет на втором месте и проигрывает «Милану» пять очков.
- Контракт Конте с «нерадзурри» рассчитан до 2022 года, но в последнее время все больше слышно о недовольстве фанатов и руководства работой Антонио.