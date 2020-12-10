9 ноября завершился групповой этап Лиги чемпионов. Из розыгрыша вылетел «Интер», который в решающем матче сыграл вничью с «Шахтером» (0:0) и занял последнее место в группе. Домашняя победа вывела бы «нерадзурри» в плей-офф ЛЧ.

В интервью Sky Sport Italia после игры Конте был заметно раздражен и сразу огрызнулся на репортеров, которые спрашивали, почему на важный матч «Интер» не показал необходимой решительности.

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«Вы можете высказывать мнение, и я его уважаю. Не согласен, потому что уверен, что команда выложилась на полную и сделала все, что нужно. Невероятно, за две игры, в которых мы доминировали над «Шахтером», мы не забили ни одного мяча.

Мы должны оценивать результаты с холодной головой, а не сразу после вылета. Чувствую сожаление и разочарование, но точно не отсутствие решительности, сосредоточенности и агрессии.

Нам не хватило гола. В этой ЛЧ нам не повезло с судьями и ВАР. Если отмотать назад, то вы найдете моменты, которые были проигнорированы или оценены неверно», – сказал Конте.

Тогда в беседу вступил эксперт Sky Фабио Капелло:

– Думаю, что речь скорее идет не о настрое, а о желании добиться победы любой ценой.

– У меня нет на это ответа.

– Почему вы не делали замен до 68-й минуты?

– Я выпустил Санчеса на 20 минут с учетом добавленного времени. С тремя нападающими мы были бы разбалансированы. Но я думаю, что Лаутаро просто выдохся. В полузащите я выпустил тех игроков, которых и хотел.

Следующий вопрос поступил от Анны Билло, жены спортивного директора «ПСЖ» Леонардо:

– Вы обыграли «Шахтер» 5:0 в полуфинале ЛЕ. Почему сейчас такой результат?

– Они изменили тактику и приехали сюда, чтобы нейтрализовать нас. Они проиграли 0:5, поэтому и изменили тактику. Думайте, прежде чем задавать вопросы.

Затем вновь вмешался Капелло:

– Был ли у вас план Б, когда стало понятно, что «Шахтер» вас нейтрализует?

– У нас есть план Б, но я не буду говорить об этом здесь, иначе это будет полная катастрофа, и этот план тоже будет нейтрализован.

В чемпионате Италии «Интер» идет на втором месте и проигрывает «Милану» пять очков.

Контракт Конте с «нерадзурри» рассчитан до 2022 года, но в последнее время все больше слышно о недовольстве фанатов и руководства работой Антонио.

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