Стало известно, сколько российские клубы заработали за выступление в групповом этапе Лиги чемпионов. Лидирует «Зенит», выступивший хуже «Краснодара» и «Локомотива».
Исследование провел «Спорт-Экспресс». Заработок клуба за выступление в группе складывается из следующих компонентов: результаты, рейтинг за последнее десятилетие и доход от телеправ.
По выплатам за результаты лидирует «Краснодар», занявший третье место и пробившийся в Лигу Европы. «Быки» наиграли на 19,75 миллиона евро, «Локомотив» – на 17,95, «Зенит» – на 16,15. По рейтингу также лидирует петербургский клуб, а точные выплаты за телеправа на данный момент незвестны.
Источник заключает, что «Зенит» заработал минимум 34,986 миллиона евро, «Краснодар» – 27,506 миллиона, «Локомотив» – 26,814 миллиона.
- «Краснодар» вышел в 1/16 ЛЕ, «Зенит» и «Локомотив» остались на последних местах.
- «Локо» набрал три очка, «Зенит» – всего одно.