Стало известно, сколько российские клубы заработали за выступление в групповом этапе Лиги чемпионов. Лидирует «Зенит», выступивший хуже «Краснодара» и «Локомотива».

Исследование провел «Спорт-Экспресс» . Заработок клуба за выступление в группе складывается из следующих компонентов: результаты, рейтинг за последнее десятилетие и доход от телеправ.

«Зенит» и «Спартак», скорее всего, сыграют почти без зрителей («СЭ»)

По выплатам за результаты лидирует «Краснодар», занявший третье место и пробившийся в Лигу Европы. «Быки» наиграли на 19,75 миллиона евро, «Локомотив» – на 17,95, «Зенит» – на 16,15. По рейтингу также лидирует петербургский клуб, а точные выплаты за телеправа на данный момент незвестны.