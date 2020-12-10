В группе В закрутилась невероятная интрига: все четыре команды перед последним туром сохраняли шансы на плей-офф. Первым путевку заполучил «Реал», который дома обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию».

Несмотря на поражение, немцы еще могли оказаться на втором месте. Им нужно было, чтобы «Шахтер» и «Интер» сгоняли вничью. «Боруссия» и «Реал» закончили матч раньше, и команда из Мёнхенгладбаха оставалась в неведении. Несколько минут команда в полном составе провела у скамейки запасных, где на планшете досматривала игру в Италии.