В группе В закрутилась невероятная интрига: все четыре команды перед последним туром сохраняли шансы на плей-офф. Первым путевку заполучил «Реал», который дома обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию».
Несмотря на поражение, немцы еще могли оказаться на втором месте. Им нужно было, чтобы «Шахтер» и «Интер» сгоняли вничью. «Боруссия» и «Реал» закончили матч раньше, и команда из Мёнхенгладбаха оставалась в неведении. Несколько минут команда в полном составе провела у скамейки запасных, где на планшете досматривала игру в Италии.
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Только посмотрите на эти невероятные эмоции.
Празднования перенеслись в раздевалку.
- «Боруссия» пробилась в плей-офф не одержав ни одной победы ни над «Реалом», ни над «Интером».
- Результат немцам сделали встречи с «Шахтером» – «горняки», дважды обыгравшие «Реал», вдруг уступили со счетом 0:4 и 0:6.
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