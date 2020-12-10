Президент РФС Александр Дюков прокомментировал неудачный евросезон российских клубов.

«Этот сезон не является уникальным. Говоря о причинах, можно выделить две: первая – пандемия коронавируса. Из-за заболевания мы видим, что клубы не смогли провести свои матчи в оптимальных составах. Не хочу приводить статистику, но коронавирус стал мощным негативным фактором, повлиявшим на выступление наших клубов в еврокубках.

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Вторая проблема – не новая. К сожалению тот футбол, в который мы играем в России, устарел. И с точки зрения развития футбол в Европе ушел вперед. Это футбол с совсем другой интенсивностью. Играя в такой спокойный футбол здесь, в России, очень сложно перестроиться на другие скорости. Европейский футбол более интенсивен, приходится играть под давлением. И с точки зрения тактической подготовки футбол в Европе находится на другом, более качественном уровне.

Конечно, можно что-то менять через переформатирование чемпионата, нам нужно по максимуму увеличить количество высокоинтенсивных матчей в нашем чемпионате. Потому что 30 туров, и далеко не все они – матчи с высокой интенсивностью. Этого недостаточно, чтобы наши клубы прогрессировали и были конкурентоспособными в Европе», – приводит слова Дюкова «Р-Спорт».

«Зенит» и «Локомотив» заняли четвертые места в своих группах ЛЧ. «Краснодар» вышел в Лигу Европы.

ЦСКА также не преодолел групповой раунд в ЛЕ.

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