Защитник «Зенита» Дуглас Сантос порассуждал о выступлении сине-бело-голубых в ЛЧ, а также заметил, что некоторые факторы помешали команде занять более высокое место.
«В первом домашнем матче с «Брюгге» мы могли сыграть либо вничью, либо выиграть. Реально было взять три очка на «Газпром-Арене» и с «Лацио». Не будь этого условного «бы», сейчас мы с вами обсуждали бы совершенно другие вопросы. Поэтому я точно не назову все это провалом. Сыграй мы чуть иначе, набери очки, потерянные дома, место в группе было бы иным.
Прекрасно понимаем, что это было не лучшее выступление в ЛЧ, не то, на которое рассчитывали болельщики. Но мы должны принять этот результат как урок, чтобы в следующий раз достичь гораздо большего. Даже из поражения можно извлечь что-то положительное, потому что оно помогает тебе стать более сильным в последующих играх, ведь ты должен еще лучше работать и исправлять допущенные ошибки», – заявил Сантос «Матч ТВ».
- «Зенит» показал худший результат на групповом этапе среди команд из первой корзины, набрав 1 очко в шести матчах и заняв последнее место в группе.
- 1 очко в ЛЧ, помимо «Зенита», набрали только «Ренн» и «Ференцварош».