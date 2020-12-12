Защитник «Зенита» Дуглас Сантос порассуждал о выступлении сине-бело-голубых в ЛЧ, а также заметил, что некоторые факторы помешали команде занять более высокое место.

«В первом домашнем матче с «Брюгге» мы могли сыграть либо вничью, либо выиграть. Реально было взять три очка на «Газпром-Арене» и с «Лацио». Не будь этого условного «бы», сейчас мы с вами обсуждали бы совершенно другие вопросы. Поэтому я точно не назову все это провалом. Сыграй мы чуть иначе, набери очки, потерянные дома, место в группе было бы иным.

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Прекрасно понимаем, что это было не лучшее выступление в ЛЧ, не то, на которое рассчитывали болельщики. Но мы должны принять этот результат как урок, чтобы в следующий раз достичь гораздо большего. Даже из поражения можно извлечь что-то положительное, потому что оно помогает тебе стать более сильным в последующих играх, ведь ты должен еще лучше работать и исправлять допущенные ошибки», – заявил Сантос «Матч ТВ».

«Зенит» показал худший результат на групповом этапе среди команд из первой корзины, набрав 1 очко в шести матчах и заняв последнее место в группе.

1 очко в ЛЧ, помимо «Зенита», набрали только «Ренн» и «Ференцварош».

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