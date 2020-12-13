Когда и где пройдет жеребьевка?

Интригующее событие состоится 14 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Начало запланировано на 14:00 (мск). Онлайн и видео-трансляцию вы можете посмотреть на сайте Eurosport.

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Какие правила?

В жеребьевке 1/8 финала примут участие 16 команд, которые заняли первые два места в своих группах. Команды разбиты на две корзины: одна с победителями групп, вторая – с клубами, которые заняли вторые места.

В 1/8 финала не могут встретиться представители одной ассоциации и группы. Но в четвертьфиналах и дальше это уже возможно.

Победители групп получат небольшое преимущество и ответные матчи 1/8 финала проведут на своем поле.

Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов-2018/19

Фото: Getty Images

Какой состав корзин?

Сеяные:

  • «Бавария» (группа А)
  • «Реал» (группа В)
  • «Манчестер Сити» (группа С)
  • «Ливерпуль» (группа D)
  • «Челси» (группа E)
  • «Боруссия» Дортмунд (группа F)
  • «Ювентус» (группа G)
  • «ПСЖ» (группа H)

Несеянные

  • «Атлетико» (группа А)
  • «Боруссия» Мёнхенгладбах (группа В)
  • «Порту» (группа С)
  • «Аталанта» (группа D)
  • «Севилья» (группа E)
  • «Лацио» (группа F)
  • «Барселона» (группа G)
  • «РБ Лейпциг» (группа H)

Лионель Месси, «Барселона»

Фото: Getty Images

Когда матчи?

Первые матчи 1/8 финала состоятся 16/17/23/24 февраля, ответные – 9/10/16/17 марта. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала состоится 19 марта.

  • «Бавария» – действующий победитель ЛЧ.
  • В ЛЧ-2020/21 впервые выступили три клуба из России, но «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» уже завершили борьбу, одержав на троих одну победу.

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