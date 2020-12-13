Когда и где пройдет жеребьевка?
Интригующее событие состоится 14 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Начало запланировано на 14:00 (мск). Онлайн и видео-трансляцию вы можете посмотреть на сайте Eurosport.
Какие правила?
В жеребьевке 1/8 финала примут участие 16 команд, которые заняли первые два места в своих группах. Команды разбиты на две корзины: одна с победителями групп, вторая – с клубами, которые заняли вторые места.
В 1/8 финала не могут встретиться представители одной ассоциации и группы. Но в четвертьфиналах и дальше это уже возможно.
Победители групп получат небольшое преимущество и ответные матчи 1/8 финала проведут на своем поле.
Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов-2018/19
Фото: Getty Images
Какой состав корзин?
Сеяные:
- «Бавария» (группа А)
- «Реал» (группа В)
- «Манчестер Сити» (группа С)
- «Ливерпуль» (группа D)
- «Челси» (группа E)
- «Боруссия» Дортмунд (группа F)
- «Ювентус» (группа G)
- «ПСЖ» (группа H)
Несеянные
- «Атлетико» (группа А)
- «Боруссия» Мёнхенгладбах (группа В)
- «Порту» (группа С)
- «Аталанта» (группа D)
- «Севилья» (группа E)
- «Лацио» (группа F)
- «Барселона» (группа G)
- «РБ Лейпциг» (группа H)
Лионель Месси, «Барселона»
Фото: Getty Images
Когда матчи?
Первые матчи 1/8 финала состоятся 16/17/23/24 февраля, ответные – 9/10/16/17 марта. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала состоится 19 марта.
- «Бавария» – действующий победитель ЛЧ.
- В ЛЧ-2020/21 впервые выступили три клуба из России, но «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» уже завершили борьбу, одержав на троих одну победу.