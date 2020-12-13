Когда и где пройдет жеребьевка?

Интригующее событие состоится 14 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Начало запланировано на 14:00 (мск). Онлайн и видео-трансляцию вы можете посмотреть на сайте Eurosport.

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Какие правила?

В жеребьевке 1/8 финала примут участие 16 команд, которые заняли первые два места в своих группах. Команды разбиты на две корзины: одна с победителями групп, вторая – с клубами, которые заняли вторые места.

В 1/8 финала не могут встретиться представители одной ассоциации и группы. Но в четвертьфиналах и дальше это уже возможно.

Победители групп получат небольшое преимущество и ответные матчи 1/8 финала проведут на своем поле.

Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов-2018/19 Фото: Getty Images

Какой состав корзин?

Сеяные:

«Бавария» (группа А)

«Реал» (группа В)

«Манчестер Сити» (группа С)

«Ливерпуль» (группа D)

«Челси» (группа E)

«Боруссия» Дортмунд (группа F)

«Ювентус» (группа G)

«ПСЖ» (группа H)

Несеянные

«Атлетико» (группа А)

«Боруссия» Мёнхенгладбах (группа В)

«Порту» (группа С)

«Аталанта» (группа D)

«Севилья» (группа E)

«Лацио» (группа F)

«Барселона» (группа G)

«РБ Лейпциг» (группа H)

Лионель Месси, «Барселона» Фото: Getty Images

Когда матчи?

Первые матчи 1/8 финала состоятся 16/17/23/24 февраля, ответные – 9/10/16/17 марта. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала состоится 19 марта.

«Бавария» – действующий победитель ЛЧ.

В ЛЧ-2020/21 впервые выступили три клуба из России, но «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» уже завершили борьбу, одержав на троих одну победу.

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