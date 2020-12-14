В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов-2020/21.

Вот восемь пар, за противостоянием которых будем следить уже в 2021-м:

Лига чемпионов УЕФА
«Барса» и «Реал» ждут соперников по ЛЧ. Жеребьевка уже сегодня
17 ЧАСОВ НАЗАД

«Боруссия М» (Германия) – «Манчестер Сити» (Англия)

«Лацио» (Италия) – «Бавария» (Германия)

«Атлетико» (Испания) – «Челси» (Англия)

«Лейпциг» (Германия) – «Ливерпуль» (Англия)

«Порту» (Португалия) – «Ювентус» (Италия)

«Барселона» (Испания) – «ПСЖ» (Франция)

«Севилья» (Испания) – «Боруссия Д» (Германия)

«Аталанта» (Италия) – «Реал» (Испания)

  • В 1/8 финала не могут встретиться представители одной ассоциации и группы.
  • Первые матчи 1/8 финала состоятся 16/17/23/24 февраля, ответные – 9/10/16/17 марта. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала состоится 19 марта.

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