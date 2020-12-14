В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов-2020/21.
Вот восемь пар, за противостоянием которых будем следить уже в 2021-м:
Лига чемпионов УЕФА
«Барса» и «Реал» ждут соперников по ЛЧ. Жеребьевка уже сегодня
«Боруссия М» (Германия) – «Манчестер Сити» (Англия)
«Лацио» (Италия) – «Бавария» (Германия)
«Атлетико» (Испания) – «Челси» (Англия)
«Лейпциг» (Германия) – «Ливерпуль» (Англия)
«Порту» (Португалия) – «Ювентус» (Италия)
«Барселона» (Испания) – «ПСЖ» (Франция)
«Севилья» (Испания) – «Боруссия Д» (Германия)
«Аталанта» (Италия) – «Реал» (Испания)
- В 1/8 финала не могут встретиться представители одной ассоциации и группы.
- Первые матчи 1/8 финала состоятся 16/17/23/24 февраля, ответные – 9/10/16/17 марта. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала состоится 19 марта.
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