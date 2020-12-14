Участники плей-офф Лиги чемпионов узнали своих соперников по 1/8 турнира. Главное противостояние стадии – «ПСЖ» против «Барселоны».

Как же сложатся матчи и кто выйдет в четвертьфинал главного футбольного еврокубка?

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🔥 «Барса» – «ПСЖ», «Атлетико» – «Челси». Итоги жеребьевки 1/8 ЛЧ
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«Боруссия М» против «Манчестер Сити»

ВЫСКОЧИТ ЛИ ПЕП В 1/4 ВТОРОЙ СЕЗОН ПОДРЯД?

«Лацио» против «Баварии»

ЕСТЬ ЛИ У «ЛАЦИО» ШАНСЫ ПРОТИВ ЛУЧШЕЙ КОМАНДЫ ЕВРОПЫ?

«Атлетико» против «Челси»

СИМЕОНЕ ИЛИ ЛЭМПАРД?

«Лейпциг» против «Ливерпуля»

«ЛЕЙПЦИГ» ВЫКИНУЛ «МЮ», НО ПРОЙДЕТ ЛИ ЧЕМПИОНА АПЛ?

«Порту» против «Ювентуса»

СДЕРЖИТ ЛИ «ПОРТУ» РОНАЛДУ И ЕГО «ЮВЕНТУС»?

«Барселона» против «ПСЖ»

ГЛАВНЫЙ МАТЧ СТАДИИ – КТО КОГО?

«Севилья» против «Боруссии Д»

«БОРУССИЯ» ИЛИ ОДНА ИЗ САМЫХ ПРОГРЕССИРУЮЩИХ КОМАНД ИСПАНИИ?

«Аталанта» против «Реала»

МИРАНЧУК ПРОТИВ «РЕАЛА». ЕСТЬ ШАНСЫ?
  • Первые матчи 1/8 финала состоятся 16/17/23/24 февраля, ответные – 9/10/16/17 марта. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала состоится 19 марта.

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