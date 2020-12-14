Участники плей-офф Лиги чемпионов узнали своих соперников по 1/8 турнира. Главное противостояние стадии – «ПСЖ» против «Барселоны».

Как же сложатся матчи и кто выйдет в четвертьфинал главного футбольного еврокубка?

Лига чемпионов УЕФА 🔥 «Барса» – «ПСЖ», «Атлетико» – «Челси». Итоги жеребьевки 1/8 ЛЧ 5 ЧАСОВ НАЗАД

«Боруссия М» против «Манчестер Сити»

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«Лацио» против «Баварии»

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Первые матчи 1/8 финала состоятся 16/17/23/24 февраля, ответные – 9/10/16/17 марта. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала состоится 19 марта.

Лига чемпионов УЕФА «Барса» и «Реал» ждут соперников по ЛЧ. Жеребьевка уже сегодня ДЕНЬ НАЗАД