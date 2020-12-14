Участники плей-офф Лиги чемпионов узнали своих соперников по 1/8 турнира. Главное противостояние стадии – «ПСЖ» против «Барселоны».
Как же сложатся матчи и кто выйдет в четвертьфинал главного футбольного еврокубка?
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🔥 «Барса» – «ПСЖ», «Атлетико» – «Челси». Итоги жеребьевки 1/8 ЛЧ
«Боруссия М» против «Манчестер Сити»
ВЫСКОЧИТ ЛИ ПЕП В 1/4 ВТОРОЙ СЕЗОН ПОДРЯД?
«Лацио» против «Баварии»
ЕСТЬ ЛИ У «ЛАЦИО» ШАНСЫ ПРОТИВ ЛУЧШЕЙ КОМАНДЫ ЕВРОПЫ?
«Атлетико» против «Челси»
СИМЕОНЕ ИЛИ ЛЭМПАРД?
«Лейпциг» против «Ливерпуля»
«ЛЕЙПЦИГ» ВЫКИНУЛ «МЮ», НО ПРОЙДЕТ ЛИ ЧЕМПИОНА АПЛ?
«Порту» против «Ювентуса»
СДЕРЖИТ ЛИ «ПОРТУ» РОНАЛДУ И ЕГО «ЮВЕНТУС»?
«Барселона» против «ПСЖ»
ГЛАВНЫЙ МАТЧ СТАДИИ – КТО КОГО?
«Севилья» против «Боруссии Д»
«БОРУССИЯ» ИЛИ ОДНА ИЗ САМЫХ ПРОГРЕССИРУЮЩИХ КОМАНД ИСПАНИИ?
«Аталанта» против «Реала»
МИРАНЧУК ПРОТИВ «РЕАЛА». ЕСТЬ ШАНСЫ?
- Первые матчи 1/8 финала состоятся 16/17/23/24 февраля, ответные – 9/10/16/17 марта. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала состоится 19 марта.
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