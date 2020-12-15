«Я узнал номер Колцеску, позвонил и поддержал его. Знаю, что он совсем не расист. Это было недоразумение. Также я поговорил с Демба Ба, он мой очень хороший друг. Я отдал ассист, когда он забил первый мяч за сборную.

Я ему все объяснил, и он понял. Потом дал Себастьяну номер Ба и сказал, чтобы он позвонил ему и поговорил. Они поговорили и очень хорошо поладили. Оба перезвонили мне и сказали, что очень счастливы. Демба сказал, что Себастьян – очень хороший человек, Колцеску сказал то же самое о Демба. Они нашли общий язык», – рассказал Ндойе в комментарии Sport.ro.