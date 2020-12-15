Нападающий турецкого «Башакшехира» Демба Ба и румынский арбитр Себастьян Колцеску, который работал на матче стамбульского клуба против «ПСЖ», помирились после расистского скандала.
Футболист и судья созвонились, инициатором примирения стал экс-игрок сборной Сенегала Осман Ндойе, который выступал в чемпионате Румынии.
«Я узнал номер Колцеску, позвонил и поддержал его. Знаю, что он совсем не расист. Это было недоразумение. Также я поговорил с Демба Ба, он мой очень хороший друг. Я отдал ассист, когда он забил первый мяч за сборную.
Я ему все объяснил, и он понял. Потом дал Себастьяну номер Ба и сказал, чтобы он позвонил ему и поговорил. Они поговорили и очень хорошо поладили. Оба перезвонили мне и сказали, что очень счастливы. Демба сказал, что Себастьян – очень хороший человек, Колцеску сказал то же самое о Демба. Они нашли общий язык», – рассказал Ндойе в комментарии Sport.ro.
- Встреча в Париже была прервана после того, как футболисты и тренеры турецкой команды покинули поле, как утверждает турецкая сторона, из-за расистских оскорблений со стороны четвертого арбитра встречи в сторону Вебо.
- Ба указал рефери, что нельзя использовать слово «черный» в отношении темнокожего футболиста.
- Матч доиграли на следующий день, «ПСЖ» выиграл со счетом 5:1.