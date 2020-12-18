Гол полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в ворота «Севильи» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов претендует на звание лучшего.

УЕФА выбрал шесть самых ярких мячей. Помимо Сулейманова, на приз претендуют Неймар и Бруну Фернандеш (голы в ворота «Башакшехира»), Джошуа Киммих («Локомотиву»), Лука Модрич («Шахтеру») и Антуан Гризманн («Ференцварошу»).