Гол полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в ворота «Севильи» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов претендует на звание лучшего.
УЕФА выбрал шесть самых ярких мячей. Помимо Сулейманова, на приз претендуют Неймар и Бруну Фернандеш (голы в ворота «Башакшехира»), Джошуа Киммих («Локомотиву»), Лука Модрич («Шахтеру») и Антуан Гризманн («Ференцварошу»).
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- «Краснодар» вместе с Шапи набрал 5 очков в дебютной ЛЧ и с третьего места квалифицировался в Лигу Европы.
- Гол Киммиха, возможно, лишил «Локомотив» евровесны – немец крутым ударом украл у железнодорожников ничью в Москве.
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