Пивоваренная компания Budweiser объявила о выпуске лимитированной коллекции бутылок. Она будет посвящена рекорду Лионеля Месси по голам за один клуб.
33-летний аргентинец во вторник, 22 декабря, закатил мяч в ворота «Вальядолида». Эта банка стала для Месси 644-й в составе «Барселоны». Лео превзошел бразильца Пеле, игравшего за «Сантос» с 1956 по 1974 гг.
Budweiser сообщил, что в честь рекорда Месси создаст 644 уникальных бутылки пива. Компания отправит их всем вратарям, которым когда-либо забивал Лионель за «Барселону». Всего бутылки получат 160 футболистов.
В их число попал и бывший голкипер московского «Спартака» Андрей Дикань. В 2012 году московский клуб встречался с «сине-гранатовыми» на групповой стадии Лиги чемпионов и дважды уступил – 2:3 на «Камп Ноу» и 0:3 в России. В каждом из матчей Месси забил по два мяча. Таким образом, Диканю достанутся четыре бутылки пива из лимитированной коллекции.
- Также обладателями памятных сувениров от капитана «Барселоны» станут украинцы Андрей Пятов («Шахтер»), Александр Шовковский и Руслан Нещерет (оба – киевское «Динамо»). Каждый из них также пропускал от Месси в Лиге чемпионов. В частности, Нещерет получил банку от Лео последним – с пенальти в ноябре 2020 года.
- Две бутылки доставят и в Беларусь. Вратарь солигорского «Шахтера» Александр Гутор в 2011-м играл за БАТЭ, борисовский клуб отлетел от «Барселоны» со счетом 0:5, а Месси сделал дубль в том матче.