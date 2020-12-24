Пивоваренная компания Budweiser объявила о выпуске лимитированной коллекции бутылок. Она будет посвящена рекорду Лионеля Месси по голам за один клуб.

33-летний аргентинец во вторник, 22 декабря, закатил мяч в ворота «Вальядолида». Эта банка стала для Месси 644-й в составе «Барселоны». Лео превзошел бразильца Пеле, игравшего за «Сантос» с 1956 по 1974 гг.

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Budweiser сообщил, что в честь рекорда Месси создаст 644 уникальных бутылки пива. Компания отправит их всем вратарям, которым когда-либо забивал Лионель за «Барселону». Всего бутылки получат 160 футболистов.

В их число попал и бывший голкипер московского «Спартака» Андрей Дикань. В 2012 году московский клуб встречался с «сине-гранатовыми» на групповой стадии Лиги чемпионов и дважды уступил – 2:3 на «Камп Ноу» и 0:3 в России. В каждом из матчей Месси забил по два мяча. Таким образом, Диканю достанутся четыре бутылки пива из лимитированной коллекции.

Также обладателями памятных сувениров от капитана «Барселоны» станут украинцы Андрей Пятов («Шахтер»), Александр Шовковский и Руслан Нещерет (оба – киевское «Динамо»). Каждый из них также пропускал от Месси в Лиге чемпионов. В частности, Нещерет получил банку от Лео последним – с пенальти в ноябре 2020 года.

Две бутылки доставят и в Беларусь. Вратарь солигорского «Шахтера» Александр Гутор в 2011-м играл за БАТЭ, борисовский клуб отлетел от «Барселоны» со счетом 0:5, а Месси сделал дубль в том матче.

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