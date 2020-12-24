Сайт GoodLuckMate провел исследование и назвал футбольный клуб, чью эмблему чаще других выбирают в качестве эскиза для татуировок. Сотрудники ресурса использовали данные, собранные по хэштегам инстаграма, поэтому фактические показатели, вероятно, будут гораздо выше.

Самым популярным клубом для татуировок стал итальянский «Ювентус» – его логотип под кожу нанесли 4881 раз. На втором месте – аргентинский «Ривер Плейт» (2076 тату), на третьем – английский «Арсенал» (1939 наколок), на четвертом – «Ливерпуль» (1116). Также в топ-10 вошли «Рома», «Реал» (Мадрид), «Боруссия» (Дортмунд), «Бока Хуниорс», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

Чемпионат Англии Рэшфорд набил тату с лого собственного бренда 18/05/2020 В 19:20

Больше всего фанатов с татуировками любимых клубов живет в Италии – 6194 постов пришлось с Апеннин. Сразу за ними идут англичане и аргентинцы.

Чаще других игроков болельщики накалывают капитана «Барселоны» Лионеля Месси – 2193 татуировки с портретом шестикратного обладателя «Золотого мяча». На второй позиции форвард «ПСЖ» Неймар, на третьей – легенда «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадона. Звезду «Ювентуса» Криштиану Роналду набивают на туловище в два раза реже, чем Диего Армандо – 824 у Криша против 1530 тату Марадоны.

У самого Лионеля Месси на теле 18 татуировок, первая – портрет матери Селии на спине.

В списке GoodLuckMate нет команд из России, Украины или Беларуси, как и футболистов из стран постсоветского пространства.

Чемпионат Норвегии Девушка Бендтнера набила на шее тату «Лорд». И стала еще соблазнительнее 08/04/2019 В 11:32