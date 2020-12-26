УЕФА обновил сводную таблицу за всю историю Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов. Лучшим российским клубом за период 1955-2020 годов стал московcкий «Спартак».

Красно-белые участвовали в турнире 20 раз и расположились на 34-м месте. «Спартак» провел 122 матча, одержал 40 побед и проиграл 51 раз. ЦСКА идет 45-м, «Зенит» – 58-м, «Локомотив» – 91-м. «Рубин», «Ростов», «Краснодар», «Торпедо», «Динамо» и «Алания» расположились за пределами сотни.

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В топ-3 идут «Реал», «Бавария» и «Барселона». С полным списком можно ознакомиться здесь.

В рейтинге учитываются два очка за победу и одно за ничью, победа по пенальти считается как ничья.

Весной 2021-го Россию в еврокубках представит только «Краснодар» – «быки» вышли в 1/16 Лиги Европы.

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