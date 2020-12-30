В команду УЕФА попали футболисты не старше 24 лет, которые впервые проявили себя в Лиге чемпионов. Состав выглядит следующим образом:
Вратарь: Анатолий Трубин («Шахтер»).
Лига Европы УЕФА
«Краснодар», «Милан», «Арсенал», «Шахтер» и другие участники плей-офф Лиги Европы
Защита: Кристиан Ромеро («Аталанта»), Зайду Сануси («Порту»), Жюль Кунде («Севилья»), Альфонсо Дэвис («Бавария»).
Полузащита: Педри Лопес («Барселона»), Джованни Рейна, Джуд Беллингем (оба – «Боруссия» Дортмунд), Доминик Собослаи («Зальцбург»).
Нападение: Диогу Жота («Ливерпуль»), Маркус Тюрам («Боруссия» Мёнхенгладбах).
Источник: официальный сайт УЕФА
- Трубин – единственный представитель клуба, который не пробился в плей-офф ЛЧ-2020/21.
- 19-летний вратарь «Шахтера» пропустил шесть мячей в игре против «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. В ответном матче «горняки» получили четыре, но в воротах играл Андрей Пятов.
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