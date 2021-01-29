Чеферин готов предоставить европейским топ-клубам больше влияния на новый турнир, словенец также планирует выработать новую систему распределения доходов, которая бы устраивала большие команды. Переговоры идут о проекте на девять лет, старт обновленного турнира запланирован на 2024 год. Если стороны быстро придут к согласию, то проект могут запустить в 2022-м или 2023 году.