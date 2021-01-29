УЕФА думает об изменении формата Лиги чемпионов из-за новостей о создании европейской Суперлиги. Президент Александер Чеферин начал переговоры с пятью представителями ассоциации европейских клубов: «Реалом», «Ювентусом», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Фенербахче».

Чеферин готов предоставить европейским топ-клубам больше влияния на новый турнир, словенец также планирует выработать новую систему распределения доходов, которая бы устраивала большие команды. Переговоры идут о проекте на девять лет, старт обновленного турнира запланирован на 2024 год. Если стороны быстро придут к согласию, то проект могут запустить в 2022-м или 2023 году.

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При этом реформа в ЛЧ может серьезно повлиять на национальные чемпионаты. Число команд в лигах могут ограничить до 16-18, а плей-офф кубковых турниров сократить до 4-5 раундов, сообщает AS.

  • Ранее ФИФА, УЕФА и другие конфедерации опубликовали заявление, в котором сообщили, что клубам, принявшим участие в Суперлиге, будет запрещено участвовать в других турнирах.
  • Суперлига – это проект топ-клубов, который, по замыслу, не будет подконтролен ни ФИФА, ни УЕФА, ни какой-либо другой организации.

ФИФА и УЕФА выступили против Суперлиги. Ее участников не пустят на ЧМ и в Лигу чемпионов

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